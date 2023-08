Đúng 12h hôm nay (30/8), Cát Tinh báo hỷ, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tiền vào ào ào như nước, làm 1 thắng 10, đổi vận phát tài, vinh hoa phú quý khiến thiên hạ phát hờn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu với Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm thuê ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn. Người tuổi Dậu còn mang mệnh phú quý, với thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Cuộc sống đỡ vất vả, gia đạo làm ăn phát đạt, được thăng quan tiến chức liên tục, có cơ hội phát triển và thành công trong sự nghiệp cá nhân, dễ gặt hái thành công. Người tuổi Tý có vận đào hoa, gặp nhiều may mắn, chuyện vui, phát triển vững chắc trong sự nghiệp, có bước tiến dài, chắc chắn sẽ hanh thông, có một vụ thu hoạch lớn. Hãy để bản thân kiếm được nhiều tiền!

Con giáp Tý vận số rất suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đứng đầu trong top 3 con giáp may mắn đúng 12h hôm nay (30/8). Người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn.

Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm