Đúng 1 tháng tới, 3 con giáp đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 17:00

1 tháng tới, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây may mắn ngút trời này sẽ quơ tay là có tiền, thần Tài hộ mệnh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng sớm khẳng định vị thế của mình chốn thương trường. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng Dần càng lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn.

Sách tử vi có nói, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút thì đúng 1 tháng nữa, tuổi Dần sẽ đứng đầu top con giáp may mắn, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Đúng 1 tháng tới, 3 con giáp đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai hờn đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu nên xung quanh được nhiều người yêu mến. Không như những con giáp khác, tuổi Hợi không quá tham vọng vật chất nhưng họ lại được trời ban cho nhiều phú quý. Cuộc sống tuổi Hợi tuy bình yên nhưng họ luôn bắt được những cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tử vi học có nói, đúng 1 tháng tới, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực. Đã qua thời gian vận hạn, xui rủi, tuổi Hợi sẽ có những chuỗi ngày may mắn nối tiếp. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống những năm tháng sau này vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Đúng 1 tháng tới, 3 con giáp đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai hờn đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, dám dấn thân và biết tận dụng triệt để thời cơ trời cho nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Tuất vẫn tự làm đại gia của chính mình. Có được điều ấy là nhờ Tuất quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan và tỉnh táo trước những kẻ hai mặt.

Nhờ nhìn xa trông rộng, dám dấn thân nên Tuất sẽ kéo tài lộc vào nhà tới tấp, phải mua thêm két sắt để chứa cũng không hết. Nhìn chung, đúng 1 tháng tới, tuổi Hợi luôn suôn sẻ và viên mãn hơn những con giáp khác.

Đúng 1 tháng tới, 3 con giáp đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai hờn đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Hai ngày đầu tuần (10/1 - 11/1), 3 con giáp được quý nhân dẫn đường kiếm tiền siêu đỉnh, dẫn lối đến kho vàng

Hai ngày đầu tuần (10/1 - 11/1), 3 con giáp được quý nhân dẫn đường kiếm tiền siêu đỉnh, dẫn lối đến kho vàng

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân chỉ đường kiếm tiền, dẫn lối đến kho vàng không cần làm việc vất vả cũng sướng như tiên vào 2 ngày đầu tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 57 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 27 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm