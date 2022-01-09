Tết Nhâm Dần 2022: 3 con giáp được thần tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 07:15

Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên 2022 sẽ giúp top con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, chỉ việc nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc.

Tuổi Mão

Hiền lành, sống tình cảm và không ngừng nỗ lực vươn lên nên Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều sở hữu sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn. Năm Tân Sửu 2021 khá nhiều trắc trở khiến Mão lao đao lắm bận nhưng chỉ cần bước sang Tân Sửu 2021 Mão sẽ trở thành con giáp giàu sang bậc nhất.

Sách tử vi học chỉ rõ, từ Tết Nguyên Đán trở đi Mão sẽ kiếm được bộn tiền, công thành danh toại. Càng về cuối năm càng thêm lộc thêm tài, phải mua thêm két sắt để chứa nên Mão cứ thế mà phất, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay.

Tết Nhâm Dần 2022: 3 con giáp được thần tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ cực. Hơn cả, Sửu có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ vượt qua số phận, vươn lên làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Trong thời gian này, những người tuổi Sửu làm gì cũng dễ dàng thành công. Đặc biệt, nếu bạn làm nghề kinh doanh sẽ có quý nhân giúp đỡ nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Sửu sẽ đổi đời sau một đêm. Trong thời gian này, tuổi Sửu không chỉ có cơ may trúng số độc đắc, còn mua nhà sắm xe, sang năm mớ 2022 ngập trong nhung lụa, ai cũng ngưỡng mộ.

Tết Nhâm Dần 2022: 3 con giáp được thần tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người. Đặc biệt, nhờ tinh thần tự giác, ý chí quật cường nên chẳng cần cậy nhờ ai Ngọ cũng có thể gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, nhờ cầu tiến, có chí tiến thủ nên Ngọ sẽ càng ăn nên làm ra.

Làm một hưởng mười, tiền ầm ầm chui vào túi nên từ Tết Nhâm Dần 2022 trở đi, Ngọ chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý, có nhiều cơ hội thăng hoa phát tài. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ đón hỷ tín về nhà tình duyên, tiền bạc đầy ví. 

Tết Nhâm Dần 2022: 3 con giáp được thần tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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