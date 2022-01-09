Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp mang phúc khí ngập tràn, may mắn vô biên, vàng bạc chất cao như núi

Con giáp tuổi Tuất là một trong số những tuổi may mắn trong số 12 con giáp, cả đời không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, luôn có cuộc sống dư dả, đủ đầy. Con giáp này cũng là người tốt bụng, quan tâm, chăm sóc cho người khác.

Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Tuất không chỉ bản thân họ có phúc khí dạt dào mà họ cũng luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và cho những người xung quanh. Họ cũng san sẻ vận may của mình cho các thành viên trong gia đình nên cuộc sống của gia đình có người tuổi Tuất luôn hòa hợp, vui vẻ, tài lộc hưng vượng.

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, tử vi 10 ngày tới, sự nghiệp của con giáp Mão đặc biệt may mắn, đại cát đại lợi. Họ có cơ hội được thể hiện bản thân, làm những công việc sở trường, phát huy thế mạnh vốn có, từ đó phương diện tài chính cũng được cải thiện, gia tài tăng lên nhanh chóng.

Ngoài cơ hội trong công việc, người tuổi Mão cũng đón vận may tình duyên vào thời gian này. Đặc biệt là những người nam độc thân tuổi Mão song hỷ lâm môn, vừa có tiền tài vừa có cơ hội gặp được một nửa của đời mình.

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Tuổi Tỵ

Không thể phủ nhận rằng người tuổi Tỵ là người thông minh, khôn khéo, sống có trước có sau. Dù trong cuộc sống có gặp khó khăn hay trắc trở, con giáp này vẫn giữ tư tưởng lạc quan và muốn lan tỏa năng lượng sống tích cực đối với mọi người.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tỵ được Thần Tài để mắt, công danh, sự nghiệp phất lên trông thấy. Nếu làm kinh doanh, cửa hàng của bạn ngày một đông khách, khách hàng kéo đến ầm ầm, đơn hàng tới tấp đổ về. Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tỵ sớm đón nhận những tin vui trong công việc. Bạn được cấp trên tin tưởng, trao cho thêm cơ hội công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Càng miệt mài, hào hứng trong công việc, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.