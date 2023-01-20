Đúng 0h00 đêm 30 Tết, chúc mừng 4 tuổi sau xuất sắc trong công việc, buôn bán đắt khách!

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 13:31

Dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đấy. 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là người nói ít, làm nhiều. Con giáp này không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị người khác hiểu lầm. Trong thời gian gần đây, bản mệnh chịu ảnh hưởng của hung tinh nên vận trình không suôn sẻ. Dù vậy, con giáp này vẫn luôn cố gắng hết mình.

Đúng đêm 30 Tết, tuổi Dậu đón nhận cát tinh chiếu mệnh. Vận khí của con giáp này sẽ tăng lên. Sau đó, con đường sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ ngày một khởi sắc. Người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác hữu hảo ngay trong dịp đầu năm nên doanh số tăng lên từng ngày. Các khoản đầu tư sinh lời của tuổi Dậu cũng có dấu hiệu đáng mừng. Người làm công ăn lương cũng có những ngày làm việc đầu năm suôn sẻ.

Đúng 0h00 đêm 30 Tết, chúc mừng 4 tuổi sau xuất sắc trong công việc, buôn bán đắt khách! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng đêm 30 Tết có Thiên Ấn phù trợ nên Ngọ sẽ đứng ở thế có lợi trong công việc. Một ai đó sẽ phải nhún nhường và tôn trọng bạn vì bạn là người nói được làm được. Uy quyền của Ngọ trong công việc khá lớn, tuy vậy bạn cũng không nên kiêu ngạo kẻo mất lộc làm ăn.

Tử vị dự báo rằng, đúng đêm 30 Tết, tuổi Ngọ đón vượng khí mới vào nhà. Vận xui qua đi, vận may tìm đến. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ đón nhiều cơ hội mới, gặt hái thêm thành tích đáng nể.

Tuổi Ngọ có thêm nhiều động lực để có thể phát triển tốt hơn trên con đường sự nghiệp. Bạn biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội hơn.

 

Đúng 0h00 đêm 30 Tết, chúc mừng 4 tuổi sau xuất sắc trong công việc, buôn bán đắt khách! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Hợi

Đúng đêm 30 Tết là ngày tốt cho công việc của Hợi vì được Chính Quan nâng đỡ. Bao cố gắng trước giờ dường như không có kết quả, nhưng tới cuối cùng, bạn vẫn không bỏ cuộc và chứng minh cho mọi người thấy ý chí của mình. Hợi luôn ngẩng cao đầu tự hào về bản thân vì bạn nói được làm được, chẳng lừa lọc gian dối.

Hôm nay con giáp này làm việc theo nhóm vì khá tốt cho bạn, Hợi có tinh thần đồng đội, song không nên ôm đồm nhiều việc quá vì sẽ không đủ sức hoàn thành tốt. 

Nhìn chung bạn sẽ có một ngày tư tưởng thoải mái, vận khí tốt nên không phải vội vã hay mệt nhọc quá mà vẫn thu được thành quả tốt đẹp.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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