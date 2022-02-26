Đúng 0h ngày 27/2 'đại cát đại lợi' ập đến: 3 con giáp rước lộc vào nhà, phất nhanh như gió, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 15:40

Đây là 3 con giáp may mắn có số "đại cát đại lợi", ngày càng vượng phát, bản mệnh đón nhận tin vui về tài lộc khi bước sang 0h ngày 27/2.

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng bước sang 0h ngày 27/2, tuổi Thìn sẽ thu về tiền bạc tới tấp. Tuy có phần vất vả hơn nhưng khi nhìn thành quả thì bản mệnh không thấy cực nhọc nữa, càng quyết tâm phải cố gắng, nỗ lực hơn. Với người làm kinh doanh, thời cơ phát tài đã tới gần, nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì có thể giảm bớt nhiều khó khăn, trắc trở không đáng có, cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được với thành công.

Hỏa sinh Thổ, gia đình ấm êm là điều mà tuổi Thìn luôn thấy tự hào. Con giáp này yêu tổ ấm nhỏ bé của mình vì đó là nơi bản mệnh luôn muốn trở về sau bao giông bão ngoài kia. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để con giáp này luôn cố gắng vượt qua mọi trắc trở.

Đúng 0h ngày 27/2 'đại cát đại lợi' ập đến: 3 con giáp rước lộc vào nhà, phất nhanh như gió, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Bước sang 0h ngày 27/2, tuổi Thìn sẽ thu về tiền bạc tới tấp - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, vừa bước sang ngày 27/2, mọi thứ diễn ra xung quanh tuổi Mùi trở nên dễ chịu, hài hòa hơn. Con giáp này vốn sống khép kín nay bỗng trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Con giáp tuổi Thìn đón những tin vui về đường tài lộc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền. Thân không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay.

Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể con giáp này sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn.

Đúng 0h ngày 27/2 'đại cát đại lợi' ập đến: 3 con giáp rước lộc vào nhà, phất nhanh như gió, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Vừa bước sang ngày 27/2, mọi thứ diễn ra xung quanh tuổi Mùi trở nên dễ chịu, hài hòa hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Ngũ hành tương sinh cho thấy, từ 0h ngày 27/2, vấn đề tiền bạc của tuổi Thân được cải thiện thuận lợi. Con giáp này đủ đảm bảo thu và chi được cân đối, nhờ đó mà cảm thấy rất an tâm và có cảm giác an toàn. Ai đó sẽ đem đến cho con giáp này những thông tin không được thú vị cho lắm, thậm chí phải khiến cho con giáp này trăn trở suy nghĩ khá nhiều. May mắn thay là sau khi đi qua những cảm xúc đó thì con giáp này sẽ bình tâm lại để suy nghĩ mọi việc tích cực hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân thêm phần hanh thông, khởi sắc hơn. Nếu con giáp này đang có kế hoạch du lịch đâu đó thì từ thời gian này hãy cùng một nửa của mình nên dành thời gian bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng.

Đúng 0h ngày 27/2 'đại cát đại lợi' ập đến: 3 con giáp rước lộc vào nhà, phất nhanh như gió, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Từ 0h ngày 27/2, vấn đề tiền bạc của tuổi Thân được cải thiện thuận lợi - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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