Cuối tháng 2 may mắn gõ cửa, tháng 3 lộc lá tràn về, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 14:40

Từ giờ đến hết tháng 3 là thời điểm 3 con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp lẫn tài chính. Vận đào hoa cũng nở rộ, sẽ tìm được nhân duyên như ý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất hiền lành và tốt bụng. Họ thường hay giúp đỡ người khác và đối xử rất tốt với mọi người. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, người tuổi này vẫn giữ vững ý chí, không ngừng phấn đấu vươn lên. Ở nơi làm việc, người tuổi Mùi được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên đánh giá cao. 

Từ thời gian này đến hết tháng 3, người tuổi Mùi rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Người này vừa động viên tinh thần lại vừa hỗ trợ người tuổi Mùi về nguồn vốn, giúp việc kinh doanh của họ thêm hanh thông, thuận lợi. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ có thu nhập khủng trong thời gian ngắn này.

Cuối tháng 2 may mắn gõ cửa, tháng 3 lộc lá tràn về, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Từ thời gian này đến hết tháng 3, người tuổi Mùi rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 này, người tuổi Mão có đường tài lộc lên cao. Dù thời điểm gần đây, sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng bắt đầu từ thời gian này, họ được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên sự nghiệp sẽ từng bước đi lên.

Qua các mối quan hệ, người tuổi Mão có thể có được công việc mới với mức lương thưởng, đãi ngộ cao hơn. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đầu tháng 3 sẽ ký được nhiều hợp đồng, chốt được nhiều đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thêm cơ hội đi xa học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, một số người tuổi Mão cũng có vận đào hòa rất vượng trong thời gian này. Người độc thân sẽ sớm gặp được người trong mộng. Người đã có đôi có cặp tình chuyện tình cảm ngày một nồng nàn, thăng hoa.

Cuối tháng 2 may mắn gõ cửa, tháng 3 lộc lá tràn về, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 này, người tuổi Mão có đường tài lộc lên cao - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang thời gian từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 này, người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiêp. Sẽ có quý nhân xem xét, cất nhắc để bạn được ngồi vào vị trí cao hơn. Lúc này, bạn cần tự tin hơn với kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Hãy tin rằng nếu cố gắng hết mình, bạn sẽ giúp đơn vị, tổ chức của mình ngày một phát triển. 

Mặt khác, người tuổi Sửu cũng nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Có thể, công việc hiện tại giờ đã không còn phù hợp với bạn nữa. Thay vì tiếp tục gắn bó với công việc cũ, hãy tìm kiếm một công việc khác phù hợp với với khả năng và ước mơ của bạn.  Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Cuối tháng 2 may mắn gõ cửa, tháng 3 lộc lá tràn về, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Bước sang thời gian từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 này, người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiêp - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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