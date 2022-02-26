Đúng 0h ngày 1/3/2022, 3 con giáp "qua cơn bĩ cực", PHÁT TÀI RỰC RỠ, tiền tiêu đến cuối năm không hết

Tuy nhiên, đến cuối tuần thì vận trình của bản mệnh có xu hướng tốt dần lên, mọi vấn đề dần được tháo gỡ, bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, khiến tình hình tài chính cũng được cải thiện đáng kể.Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua.Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Bạn có thể nhân thời điểm này để tìm kiếm thêm các đối tác, khách hàng mới cho mình.

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp phát tài trong ngày đầu tiên của tháng 3/2022, song đáng lưu ý là mọi chuyện không thuận lợi ngay từ đầu bởi bạn dễ phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp.

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn.

Ảnh minh họa

Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì vận khí mới hanh thông, và năm 2021 họ đã như vậy. Bước qua năm 2022, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu sẽ bước vào năm Nhâm Dần với 1 tâm thế hoàn toàn khác. Họ được cho là sẽ có sức khỏe dồi dào, cuộc sống riêng tư đầy viên mãn, hạnh phúc, sự nghiệp không ngừng phát triển. Trong năm nay những người tuổi Sửu còn độc thân sẽ có cơ hội để tìm được ý trung nhân và dẫn tới hôn nhân.

Những người tuổi Sửu có quý nhân hỗ trợ, khả năng thăng tiến cao nhưng tất nhiên, nỗ lực của bản thân họ vẫn là điều quan trọng nhất. Trong năm mới những người tuổi Sửu có cơ hội thoát khỏi những kiếp nạn trước đó và phát triển sự nghiệp của mình. Tử vi cho biết người tuổi Sửu càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu càng dễ đàng giàu có phát tài bấy nhiêu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.