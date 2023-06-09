Đúng 0h khuya ngày 10/6, Thần Tài gọi tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 12:13

3 con giáp may mắn vào khung giờ này sẽ gọi tên ai? Ai là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Dần

Tử vi khuyên con giáp tuổi Dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi. Bạn có  ngày làm việc ưng ý, các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc.

Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch, thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Con giáp tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ.

Đúng 0h khuya ngày 10/6, Thần Tài gọi tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. hững người tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Đúng 0h khuya ngày 10/6, Thần Tài gọi tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Dậu sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Đúng 0h khuya ngày 10/6, Thần Tài gọi tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Dậu ào ào như thác. Lúc ấy, Dậu muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

 

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào đúng ngày 10/6: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào đúng ngày 10/6: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức

Trong ngày 10/6 dương lịch, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, gặt hái vô số niềm vui tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui tử vi ngày 10/6

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 24 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 58 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'