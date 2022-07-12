Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 6 âm lịch) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp thoát cơn khổ nạn, hướng tới vạn điều tốt đẹp, công việc hanh thông, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 06:55

Thời khắc bước sang Rằm tháng 6 âm lịch, 3 con giáp may mắn được Thần Phật độ trì, cầu được ước thấy, sự nghiệp bay cao chót vót, tài lộc vượng phát, thu về số tiền lớn.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 6 âm lịch) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp thoát cơn khổ nạn, hướng tới vạn điều tốt đẹp, công việc hanh thông, phất lên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi cho biết, ngày Rằm tháng 6 âm lịch này được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Mão. Công việc làm ăn được ơn trên độ trì nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Mão được nhiều Cát Tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Càng về cuối năm càng bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Mão thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Mão chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách giản dị, bao dung và ân cần. Tuy nhiên, họ cũng là người đặc biệt thực dụng. Dù làm gì đi chăng nữa, họ vẫn thể hiện được sự thực tế, thực dụng.

Họ biết cách tận dụng mọi cơ hội đến với bản thân mình và nỗ lực để đạt được thành công. Người tuổi Hợi sống nghiêm túc, làm việc có tâm và đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Họ không có nhiều tham vọng mà chỉ mưu cầu một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 6 âm lịch) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp thoát cơn khổ nạn, hướng tới vạn điều tốt đẹp, công việc hanh thông, phất lên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi cho biết, đúng 0h ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tài vận của người tuổi Hợi tốt hơn rất nhiều. Vượt qua nhiều khó khăn, con giáp này có chỗ đứng vững trong công việc. Bằng những nỗ lực của bản thân, họ dần trở thành thành viên chủ chốt trong cơ quan, bộ máy.

Người làm kinh doanh thì trong thời gian tới sẽ gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được những công việc làm thêm hoặc các cơ hội đầu tư kinh doanh hái ra tài lộc. Nỗ lực hết mình, con giáp này kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống sung túc hơn hẳn.

Tuổi Tỵ

Tỵ hiền lành, ngoan ngoãn, với năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp của con giáp này lên một tầm cao mới, mỹ mãn. Người tuổi Tỵ gặp nhiều bất ngờ, may mắn về tài lộc, đào hoa nở rộ, kiếm tiền một cách đàng hoàng, trở thành người giàu có.

Theo tử vi, đúng Rằm tháng 6 âm lịch này sẽ có nhiều điều mới mẻ đến với những người tuổi Tỵ. Nhiều việc cần thực hiện đối với tuổi Tỵ, với chí tiến thủ của mình, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội.

Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 6 âm lịch) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp thoát cơn khổ nạn, hướng tới vạn điều tốt đẹp, công việc hanh thông, phất lên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ Rằm tháng 6 âm lịch cho đến cuối năm, tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân soi đường, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Nếu nhân lúc vận khí vượng, Tỵ khéo léo mở rộng mạng giao thiệp của mình thì có thể cuối năm sẽ trúng “quả đậm”, tương lai xán lạn đến mức bản thân Tỵ cũng không thể ngờ được.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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