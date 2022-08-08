Đúng 0h đêm nay (12/7 âm lịch) giờ vàng đã điểm, Phật Bà ban phước lành: TOP 3 con giáp đón tiền về như vũ bão, vạn sự như ý, dễ thành tỷ phú cuối năm nay

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 16:49

Tử vi nói rằng, bước qua 12/7 âm lịch này, những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, làm gì cũng thành công, giàu có viên mãn khiến bao người ghen tị.

Tuổi Tuất

Tháng 7 âm lịch này, tuổi Tuất như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Đúng 0h đêm nay (12/7 âm lịch) giờ vàng đã điểm, Phật Bà ban phước lành: TOP 3 con giáp đón tiền về như vũ bão, vạn sự như ý, dễ thành tỷ phú cuối năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày 12/7 âm lịch. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Tuất dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Tuất.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ thăng tiến rực rỡ, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Tuất như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh từ đây cho đến cuối năm.

Tuổi Mùi

Những người thuộc tuổi Mùi đều vô cùng năng động thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi Mùi luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Đúng 0h đêm nay (12/7 âm lịch) giờ vàng đã điểm, Phật Bà ban phước lành: TOP 3 con giáp đón tiền về như vũ bão, vạn sự như ý, dễ thành tỷ phú cuối năm nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, kể từ 12/7 âm lịch này, những người tuổi Mùi chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Thời gian sắp tới, người tuổi Mùi có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức. 

Bước chân ra đường, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều quý nhân, được giúp đỡ tận tình nên dễ dàng thăng tiến. Gia đạo tuổi Mùi cũng có nhiều điều tốt lành, từ đây đến cuối năm tài lộc tăng như phi mã. Vì vậy, trong những những ngày tháng tới đây, người tuổi Mùi nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, giúp cuộc sống ngày càng thăng tiến. Cuộc sống của con giáp này trong những tháng cuối năm sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn hãy cùng chờ đợi nhé.

Tuổi Hợi

Đa số những người tuổi Hợi thường rất linh hoạt trong mọi tình huống, nhờ vậy mà họ nắm bắt được nhiều thời cơ tốt, dễ dàng làm giàu trong thời gian ngắn. Thời gian trước, tuổi Hợi đã trải qua nhiều biến cố về tinh thần lẫn vật chất, tuy nhiên sắp tới đây mọi chuyện sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Đúng 0h đêm nay (12/7 âm lịch) giờ vàng đã điểm, Phật Bà ban phước lành: TOP 3 con giáp đón tiền về như vũ bão, vạn sự như ý, dễ thành tỷ phú cuối năm nay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, kể từ ngày mai (12/7 âm lịch) trở đi, vận may sẽ tìm đến tuổi Hợi, giúp họ thoải mái tinh thần, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành tích. Dự kiến, từ bây giờ đến cuối năm, tuổi Hợi không phải phiền não về chuyện đã qua mà thay vào đó là những tin tức vui vẻ, giúp họ có được năng lượng tích cực.

Dù đang làm công ăn lương, gặp phải những rắc rối trong công việc thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ ngay. Vậy nên, tiền cứ chui vào túi Hợi ào ào như thác, khiến họ đếm mỏi tay cũng không hết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Được ơn trên ban phước, top 3 con giáp may mắn này đảo chiều vận mệnh, tiền tài ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bước lên một tầm cao mới.

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