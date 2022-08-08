Đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022), mặt trời lên thiên đỉnh: Cát Tinh gọi mời Quan Thế Âm, xua đuổi tà khí, 3 con giáp đổi vận trong chớp mắt, nghèo khổ chỉ là quá khứ, nay vươn lên giàu có làm chủ cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 14:46

Được ơn trên ban phước, top 3 con giáp may mắn này đảo chiều vận mệnh, tiền tài ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bước lên một tầm cao mới.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Ngọ tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022), mặt trời lên thiên đỉnh: Cát Tinh gọi mời Quan Thế Âm, xua đuổi tà khí, 3 con giáp đổi vận trong chớp mắt, nghèo khổ chỉ là quá khứ, nay vươn lên giàu có làm chủ cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022), theo sách tử vi cho biết ,người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống sắp tới của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Ngọ một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ không những được Thần Tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Trời sinh ra nhưng người tuổi Thìn đã có tính cách mạnh mẽ hơn người. Trong cuộc sống họ là những người yêu thích sự khám phá, thường xuyên đi trước thời đại. Khi còn trẻ người tuổi Thìn sẽ có những khó khăn nhất định trên con đường lập nghiệp của mình.

Đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022), mặt trời lên thiên đỉnh: Cát Tinh gọi mời Quan Thế Âm, xua đuổi tà khí, 3 con giáp đổi vận trong chớp mắt, nghèo khổ chỉ là quá khứ, nay vươn lên giàu có làm chủ cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - 1 vì sao đem lại may mắn về tiền bạc chiếu rọi đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022) nên thời gian tới, tuổi Thìn rất dễ phát tài, phát lộc, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn thì con đường công danh, sự nghiệp của họ không có gì cần phải lo lắng.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rồng sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Tỵ họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống Tỵ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Đúng 12 giờ trưa mai (9/8/2022), mặt trời lên thiên đỉnh: Cát Tinh gọi mời Quan Thế Âm, xua đuổi tà khí, 3 con giáp đổi vận trong chớp mắt, nghèo khổ chỉ là quá khứ, nay vươn lên giàu có làm chủ cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm mặt trời lên thiên đỉnh vào ngày mai (9/8/2022), Tỵ là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Tỵ đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Đặc biệt, kể từ thời gian này trở đi, con giáp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau khi ánh rạng đông rọi sáng vào ngày mai (9/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, song hỷ lâm môn

Sau khi ánh rạng đông rọi sáng vào ngày mai (9/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, song hỷ lâm môn

Sách tử vi có nói, đây chính là 3 con giáp sẽ bội thu tài lộc kể từ ngày mai (9/8/2022). Cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang trang mới đầy huy hoàng, rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng