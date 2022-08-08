Đúng 4 ngày nữa đến lễ Vu Lan (15/7 âm lịch): 3 con giáp được Phật Bà độ mệnh, hưởng trọn lộc trời, báo hiếu cha mẹ tròn đạo làm con

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 10:46

Tử vi dự báo rằng, trong dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng 7 âm, 3 con giáp này sẽ có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống, đạt được nhiều thành công hơn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Mùi đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Đúng 4 ngày nữa đến lễ Vu Lan (15/7 âm lịch): 3 con giáp được Phật Bà độ mệnh, hưởng trọn lộc trời, báo hiếu cha mẹ tròn đạo làm con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, đúng dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Mùi gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà.

Khi lớn lên, càng ý thức được công ơn sinh thành và dưỡng dục trời bể của cha mẹ, con giáp này lại càng phấn đấu hết mình để thành công, có được cuộc sống vật chất sung túc để có thể đỡ đần phần nào cho cha mẹ kính yêu.

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

Đúng 4 ngày nữa đến lễ Vu Lan (15/7 âm lịch): 3 con giáp được Phật Bà độ mệnh, hưởng trọn lộc trời, báo hiếu cha mẹ tròn đạo làm con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong dịp lễ Vu Lan này (Rằm tháng 7 âm lịch), người tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Ngọ cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Thời điểm này trở đi, chỉ cần Ngọ chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Có thể nói, tuổi Ngọ là một trong những con giáp hiếu thảo nhất mà không con giáp nào sánh bằng. Bất kể là phải sống trong hoàn cảnh nào, tuổi Ngọ luôn đặt niềm vui và cuộc sống của bố mẹ lên trên cả bản thân mình. Sau khi đã kiếm được nhiều tiền, họ càng muốn cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuổi Sửu

Nói đến chuyện nhờ may mắn mà phát tài trong khoảng thời gian này, không thể không nhắc đến người tuổi Sửu. Đúng lễ Vu Lan, Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp này càng đứng trước những cơ hội lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà.

Đúng 4 ngày nữa đến lễ Vu Lan (15/7 âm lịch): 3 con giáp được Phật Bà độ mệnh, hưởng trọn lộc trời, báo hiếu cha mẹ tròn đạo làm con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của những chú Trâu sẽ có những thay đổi khá lớn, tiếp đó là sự xuất hiện của quý nhân chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thì chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả. Đây là dịp có nhiều cát tinh chiếu rọi, tuổi Sửu vốn chẳng hề có kế hoạch cụ thể nhưng lại có người đứng ra mách nước. Thêm vào đó, bản thân con giáp này chẳng hề ngần ngại mà mạo hiểm, tài lộc dường như tự động đi theo bản mệnh vậy. 

Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự báo rằng, trong giai đoạn tới, những con giáp này sẽ hưởng phúc lộc dồi dào, cuộc sống bình an, giàu sang sung túc.

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