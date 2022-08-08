Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) - tuần có Rằm tháng 7 âm lịch: sao chổi bị xua đuổi nhờ Cát Tinh, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vươn mình trỗi dậy, bắt tay làm giàu dựng xây cơ nghiệp

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 06:59

Tử vi tuần mới cho biết, 3 con giáp may mắn với tay đến thành công, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, phúc khí chẳng ai bằng.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh tuổi Tuất nhanh nhẹn, có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì Tuất cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) - tuần có Rằm tháng 7 âm lịch: sao chổi bị xua đuổi nhờ Cát Tinh, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vươn mình trỗi dậy, bắt tay làm giàu dựng xây cơ nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) cho biết, tuổi Tuất sẽ có Thần Tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu Tuất biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Thời gian này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bước qua tai ương, công việc của con giáp thuận lợi hơn rất nhiều. Những cơ hội sẽ tự tìm đến con giáp dù bạn chẳng cần đi đâu xa. Tuất có thu nhập ổn định, dư dả chi tiêu.

Tuổi Mùi

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mùi, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) - tuần có Rằm tháng 7 âm lịch: sao chổi bị xua đuổi nhờ Cát Tinh, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vươn mình trỗi dậy, bắt tay làm giàu dựng xây cơ nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân.

Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví giúp Mùi chuyển mình trở thành đại gia. Đặc biệt, con giáp may mắn được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Tuổi Hợi

Tuần này (8/8 - 14/8) là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Hợi trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay.

Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và đang được diễn ra theo đúng kế hoạch, con giáp không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tài lộc của Hợi cũng từ đây mà trở mình thăng tiến. Chi tiêu luôn ít hơn lượng tiền thu vào nên sẽ có khoảng tích lũy đáng kể.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) - tuần có Rằm tháng 7 âm lịch: sao chổi bị xua đuổi nhờ Cát Tinh, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vươn mình trỗi dậy, bắt tay làm giàu dựng xây cơ nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Hợi trong tuần này đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Hợi có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày. Nhờ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, Hợi có thể hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, từ giờ tới cuối năm nay, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h30 sáng mai (thứ Hai, 8/8): 3 con giáp được Thần Tài độ hết mình, bước chân ra ngõ giẫm ngay hố vàng, đón tuần mới thuận lợi trăm bề

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 7h30 sáng mai (thứ Hai, 8/8): 3 con giáp được Thần Tài độ hết mình, bước chân ra ngõ giẫm ngay hố vàng, đón tuần mới thuận lợi trăm bề

Nhờ được Thần Tài ưu ái, top 3 con giáp may mắn dưới đây cầu được ước thấy, sự nghiệp bay cao chót vót, tài lộc vượng phát, công việc kinh doanh ổn định thu về số tiền lớn.

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