Tử vi dự báo, đúng thứ Ba tuần này (9/8/2022), vận may sẽ nhắm đến tuổi Mão. Trong công việc, người cầm tinh con Mèo sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Mão có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

Hầu hết những người tuổi Mão đều nhẹ nhàng, hài hước và được nhiều người yêu thích. Cho dù khó khăn đến đâu tuổi Mão vẫn lạc quan, tìm kiếm con đường đi riêng nhằm cải thiện cuộc sống ngày một tốt hơn.

Được Thần Tài phù hộ, tuổi Thìn như chắp thêm cánh trong ngày 9/8/2022, con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người ghen tỵ đỏ mắt.

Ngoài ra, con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà Mão sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi. Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày 9/8 này, người tuổi Thìn có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi Thìn cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Thời gian này, tiền tài của Thìn tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị. Cục diện Nhị Hợp còn giúp người tuổi Thìn có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Tuổi Sửu

Sửu vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày mai (thứ Ba, 9/8/2022), Sửu nhận được đặc ân lớn từ Thần Tài, sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Sửu có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Sửu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Sửu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Sửu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm