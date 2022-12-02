Dự đoán tử vi ngày 3/12: Thần tài mở sổ vàng, trao tận tay cơ hội trúng số, kiếm tiền tỷ tức thì, 3 con giáp này nhờ có Quý nhân phù trợ lại thêm sự nỗ lực bản thân nên được hưởng số phú quý giàu sang

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Họ cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bắt đầu từ tuần này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của họ đều suôn sẻ.

Những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống cây trồng, giống vật nuôi mới. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận.

Ngày 3/12, họ nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

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Tuổi Hợi

Ngày 3/12 được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Hợi có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm từ ngày mai cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Sức khỏe từ nay cũng có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

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Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người rất biết cách kiếm tiền. Người có con giáp này có năng lực đặc biệt về tài chính, vô cùng nhạy bén và thông minh. Ngay cả trong những tình huống cấp bách và khó khăn, người tuổi Mùi luôn tìm thấy cơ hội tốt lành cho mình trong khi những người khác không nhìn thấy cơ hội đó.

Về số mệnh giàu sang của người tuổi Mùi chiếm tới 6 phần. Tuy nhiên, không vì thế mà họ dễ dàng giàu sang và kiếm được nhiều tiền. Bởi phần lớn số tiền mà họ kiếm được đều dựa trên khả năng thực có của mình. Để có được thành công đỉnh cao đó thì người tuổi Mùi cũng phải trải qua bao gian nan, vất vả mới có được như thế.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.