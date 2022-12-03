Dự đoán ngày mới 04/12/2022 cho 12 con giáp: Thìn vượng tài, Tý áp lực, có 1 con giáp gặp được quý nhân độ mệnh, cơ hội đổi đời đây rồi!

Tài vận: tình hình tài chính đi xuống, chịu áp lực về tiền bạc.

Theo dự đoán ngày mới 04/12/2022 cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Tý hôm nay rất tốt, mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo.

Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu hôm nay vì tâm trạng không ổn định mà ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Tình cảm: giống như tài vận, chuyện tình cảm của người tuổi Tý hôm nay cũng chuyển biến xấu, nên có sự tin tưởng đối với nửa kia.

Tài vận: hôm nay là ngày không thuận lợi cho việc cầu tài.

Tình cảm: không nên quá bị động trong chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: con giáp này nên cẩn thận để tránh sai sót trong công việc.

Tài vận: không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn về tiền bạc.

Tình cảm: chuyện tình cảm đôi lứa mặn nồng.

Tuổi Mão

Công việc: gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc.

Tài vận: phát sinh các khoản chi liên quan đến chuyện tình cảm.

Tình cảm: ngày thuận lợi cho việc thổ lộ tình cảm.

Tuổi Thìn

Công việc: công việc thuận buồm xuôi gió, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác làm ăn.

Tài vận: tình hình tài chính chuyển biến tích cực, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.

Tình cảm: chuyện tình cảm đi xuống, nên dành nhiều thời gian cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: không có gì bất thường xảy ra.

Tài vận: không phát sinh khoản thu ngoài ý muốn.

Tình cảm: chuyện tình cảm chuyển biến xấu, đừng để tâm trang bất ổn của bản thân ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi.

Tuổi Ngọ

Công việc: nên bình tĩnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc.

Tài vận: tuy phải tiêu tốn một chút tiền bạc nhưng tài vận vẫn ổn định.

Tình cảm: chú ý đến lời ăn tiếng nói tránh làm tổn thương nửa kia.

Tuổi Mùi

Công việc: gặp nhiều trở ngại trong công việc.

Tài vận: đề phòng bị mất cắp tiền bạc, đồ đạc. Tình cảm: xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn gay gắt trong chuyện tình cảm.

Tuổi Thân

Công việc: dù có tiểu nhân ám hại nhưng mọi việc vẫn được giải quyết ổn thỏa.

Tài vận: hôm nay nên giữ chặt tiền trong ví, không nên tiêu xài hoang phí.

Tình cảm: có cơ hội tìm được ý trung nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: công việc diễn ra theo đúng dự định.

Tài vận: tình hình tài chính bình thường.

Tình cảm: nên có sự tin tưởng lẫn nhau trong tình cảm, không nên nghe theo những lời đàm tiếu bên ngoài.

Tuổi Tuất

Công việc: nên thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình để công việc tiến triển thuận lợi hơn.

Tài vận: nên biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt.

Tình cảm: nên cởi mở hơn nữa trong chuyện tình cảm.

Tuổi Hợi

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại.

Tài vận: tình hình tài chính ổn định.

Tình cảm: đừng để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.