May mắn cận kề, 2 ngày cuối tuần này (3-4/12) có 4 con giáp số hên VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, may mắn đến gõ cửa tận nhà

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 20:30

Dịp cuối tuần này, những cái tên con giáp được nhắc tới sẽ có may mắn được cát thần chở che, ban phát rất nhiều cơ hội để nâng tầm cuộc sống, tiền bạc dư dả. Xem ngay những con giáp may mắn cuối tuần này (3-4/12) là ai?

Tuổi Ngọ

Xem tử vi cuối tuần, may mắn sẽ đến với người tuổi Ngọ trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này, vận khí lên cao sẽ giúp bạn đạt được điều mình muốn.

Thứ 7 ngày 3/12/2022 sẽ là ngày con giáp này vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của những chú Ngựa cũng được dự báo sẽ khá sáng. Công việc chính đem lại nguồn thu đều đặn và dồi dào cho bản mệnh. Thông qua đó, bạn có thể yên tâm trang trải cuộc sống, vừa đủ dôi dư để đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực mình yêu thích.

Vận trình tình duyên của Ngọ cũng khá êm ả, là liều thuốc giúp tinh thần của con giáp này thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân nên mở lòng hơn khi được bạn bè, người thân giới thiệu đối tượng.

May mắn cận kề, 2 ngày cuối tuần này (3-4/12) có 4 con giáp số hên VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, may mắn đến gõ cửa tận nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Tuất nhờ có cát tinh nâng đỡ nên những khó khăn cản trở rồi tiêu tan, trả lại cho bạn những gì mình xứng đáng nhận được.

Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Quý nhân vận khởi vượng, bạn cũng có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Tài vận có xu hướng khởi sắc nhưng chưa thật sự rõ ràng. Bạn được khuyên nên tiến từng bước chậm mà chắc, dù đang theo đuổi lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay.

Cát khí cũng giúp đường tình duyên khởi sắc lên trông thấy, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để bạn mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Các cặp đôi nên tranh thủ thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm, duy trì hạnh phúc.

May mắn cận kề, 2 ngày cuối tuần này (3-4/12) có 4 con giáp số hên VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, may mắn đến gõ cửa tận nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi khoa học nhận thấy, cuối tuần này là thời điểm vận trình của người tuổi Sửu “lên hương” mạnh mẽ. Hầu hết các phương diện của bạn đang tiến triển thuận lợi và đạt được những bước tiến mới.

Theo đó, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, trợ giúp nên làm gì cũng hanh thông trôi chảy, không có gì phải lo lắng cả. Những lĩnh vực bạn đã đầu tư nhiều công sức suốt thời gian qua cũng đem đến tín hiệu khả quan trong 2 ngày này.

Thời điểm này tuổi Sửu còn được Thần Tài che chở, giúp kiếm về những khoản lợi nhuận đáng kể. Thu nhập chính và phụ đều tăng, thời điểm này bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, cứ chăm chỉ thì không thiếu tiền.

Song bạn cũng nên lưu ý các khoản chi ra dịp cuối năm khá lớn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến túi tiền của con giáp này, tốt nhất nên có kế hoạch mua sắm vừa phải.

May mắn cận kề, 2 ngày cuối tuần này (3-4/12) có 4 con giáp số hên VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, may mắn đến gõ cửa tận nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tuần này, vận may che chở cho người tuổi Mão, giúp xua tan rất nhiều khó khăn trước đó. Phương diện tài lộc của con giáp này được dự báo sẽ có bước thay đổi đáng kể.

Nhờ sự xuất hiện của tài tinh báo hiệu vận may về tài lộc, bản mệnh sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc vô cùng dư dả. Công việc hiện tại tiến triển tốt đẹp nên mang về không ít lợi nhuận cho bản mệnh.

Nhờ vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa.

Thời điểm này các kế hoạch hợp tác làm ăn, kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Cả bạn và đối tác đều hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi, cùng kiếm cùng hưởng nên đồng lòng hiệp sức kiếm tiền, lợi nhuận thu về khổng lồ.

May mắn cận kề, 2 ngày cuối tuần này (3-4/12) có 4 con giáp số hên VƯỢNG TÀI VƯỢNG LỘC, may mắn đến gõ cửa tận nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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