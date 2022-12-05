Dự đoán khả năng kết hôn muộn của 12 con giáp, bạn sẽ bất ngờ nhất là con giáp tuổi Sửu

Những chú Chuột rất ngại bị người khác cho rằng mình chắc hẳn phải có vấn đề gì mới chờ đến lúc đã muộn màng mới lấy chồng lấy vợ, mất nhiều thời gian để tìm được người mình yêu. Những suy nghĩ này khiến cho tuổi Tý phải chịu rất nhiều áp lực, tuy rằng những áp lực này là do chính họ tạo cho bản thân mình. Vì thế, chỉ cần gặp được người thích hợp là họ sẽ nhanh nhanh chóng chóng kết hôn ngay.

Tỷ lệ kết hôn muộn ở con giáp này chỉ nằm ở mức 30%, đó là vì tuổi Tý là những người rất để tâm đến ánh mắt của người khác về mình. Nếu như kết hôn khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa, họ e sợ rằng sẽ bị người khác nói này nói nọ, bàn luận về mình.

Theo tử vi phương Đông, tuy rằng người tuổi Sửu rất muốn kết hôn sớm, nhưng bản chất họ là những người khá khô khan và không được nhạy cảm cho lắm, bình thường cũng không giỏi giao tiếp xã giao. Vì thế nên khi gặp được người mình thích hay có cảm tình, con giáp này hiếm khi chủ động “xuất chiêu”, ngược lại tình cảnh mà bạn thường gặp nhất là tuổi Sửu trở nên ngượng ngùng, chưa kịp nói chuyện mà mặt đã đỏ bừng, nói được đôi câu thì lắp bắp mất nửa ngày.

Họ rất ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương, bởi tình cảm khiến cho tuổi Sửu không biết phải bày tỏ tình cảm như thế nào, song lại sợ hãi bị từ chối ngay khi chưa bắt đầu cuộc tình. Cũng chính vì tính cách hướng nội nên bản mệnh rất khó để tìm được người mình thương mà người đó cũng thương mình, đôi bên tâm đầu ý hợp để tiến tới hôn nhân. Kết hôn muộn là chuyện chẳng có gì là lạ với người tuổi Sửu.

Tuổi Dần: 90% - Kiếm tiền mới là việc quan trọng

So với những con giáp khác thì khi đứng trước lựa chọn tiền bạc hay tình yêu, người tuổi Dần sẽ không chút ngần ngại mà chọn ngay tiền bạc. Dù sao chuyện yêu đương không có tiền cũng không được, nghèo túng sẽ khiến cho người ta cảm thấy không an toàn.

Tiền chẳng những có thể đem đến cho chúng ta cuộc sống sung túc hiện tại mà còn có thể đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta trong tương lai, thậm chí là khi về già cũng vẫn an nhàn. Chính vì những lẽ đó mà người tuổi Dần miệt mài kiếm tiền quên ngày tháng, nhân lúc bản thân còn trẻ trung nhiều sức khỏe để kiếm tiền.

So với việc nói chuyện tình yêu trai gái thì con giáp kết hôn muộn này thà dành thời gian đi kiếm tiền còn hơn. Thế nên, với người tuổi Dần thì kết hôn muộn là điều khá chắc chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão: 0% - Chỉ chờ đến tuổi kết hôn

Tuổi Mão là con giáp không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình muộn, họ là những người chỉ vừa tốt nghiệp là muốn nhanh nhanh chóng chóng bước vào lâu đài hôn nhân chứ chẳng thể chờ thêm dù chỉ một phút giây. Nhất là khi nhìn thấy bạn bè cùng tuổi quanh mình đều đã con bồng con bế thì tuổi Mão càng thêm phần sốt ruột.

Có thể nói con giáp này là người khá tích cực chủ động trong tình yêu bởi khi muốn kết hôn, họ sẽ chấp nhận việc tham gia các buổi họp mặt, hẹn hò mai mối rất nhiệt tình. Với họ, chuyện đó chẳng có gì phải ngại, chỉ cần đến cuối cùng có được cho mình một người xứng duyên hợp ý là được.

Tuổi Mão không mấy kén chọn khi tìm kiếm một nửa cho mình, họ đề cao yếu tố tinh thần, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp là có thể tiến thẳng đến hôn nhân. Bình thường con cái lấy chồng lấy vợ muộn bố mẹ lo sốt vó, nhưng với con giáp này tình hình hoàn toàn đảo ngược, họ mới là người lo lắng khi chưa có mối nào để thành đôi.

Tuổi Thìn: 50% - Cực kì si tình

Nhìn bề ngoài có lẽ chẳng ai cho rằng tuổi Thìn là con giáp si tình, ngược lại còn có thể nghĩ rằng đó là người đào hoa đến mức lăng nhăng nữa. Song tuổi Thìn cũng như lãng tử quay đầu, khi đã yêu sâu sắc thì họ khó có thể để cho bất cứ ai bước vào trái tim mình nữa.

Người tuổi Rồng si tình là thế, yêu ai là chỉ nghĩ đến người ấy mà thôi. Cũng có lúc họ muốn nhanh nhanh lập gia đình, nhưng nếu không phải là người mình yêu thì suy nghĩ ấy sớm cũng sẽ tắt lụi.

Thậm chí khi cuộc tình đã chấm dứt, cũng có lúc họ muốn dứt tình mà đi lấy người khác, song trong lòng lúc nào cũng nhung nhớ về người cũ nên cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Ở bên người mới nhưng họ sẽ vô thức so sánh người mới và người cũ, tự mình dằn vặt, thế nên tỷ lệ kết hôn muộn ở con giáp này là 50%.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị: 100% - mọi thứ đều có kế hoạch từ trước

Người tuổi Tị sống khá quy củ và tuân theo những kế hoạch đã đặt ra từ trước. Dù làm chuyện gì, họ cũng sẽ lên kế hoạch rõ ràng rồi mới bắt tay vào thực hiện. Chỉ làm như vậy, con giáp này mới thấy an tâm, khi xảy ra sự cố gì cũng không đến mức hoảng loạn.

Ngay cả chuyện hôn nhân đại sự với tuổi Tị cũng phải theo kế hoạch rõ ràng. Với những người khác, tình yêu đến thì dang tay đón nhận, sao phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng với con giáp này, họ sẽ cân nhắc tình trạng hiện tại của mình, nếu trong tay chưa có thứ gì thì dù kết hôn cũng khó bề hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ thế là trong lòng con giáp này đã đưa ra quyết định, nếu bên cạnh bạn là người tuổi Tị thì đừng quá ngạc nhiên khi từ tuổi 30 trở đi họ mới sẵn sàng để nên duyên đôi lứa.

Tuổi Ngọ: 10% - Cực kì thích trẻ con

Khả năng kết hôn muộn ở người tuổi Ngọ là khá thấp, chỉ có 10%, đó là vì con giáp này là người rất thích trẻ con. Đi đường nhìn thấy người ta bế em bé là trong lòng bản mệnh đã nở hoa, chỉ mong mình cũng sớm có bé bi để cưng chiều, để ngày ngày nhìn thấy con lớn lên, trưởng thành.

Cũng chính vì muốn thực hiện ước mơ đó cho mình nên chỉ cần có cơ hội là tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng nghĩ đến chuyện kết hôn. Với con giáp này, chẳng bao giờ có chuyện ngồi chờ đến 30-40 tuổi mới lấy chồng lấy vợ, đơn giản là vì họ chẳng thể chờ đến lúc đó mới có em bé bế bồng trên tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi: 70% - Kén chọn vô đối

Xem tử vi 12 con giáp, để thích được một người với tuổi Mùi không phải chuyện dễ dàng. Họ là người cực kì kén chọn trong chuyện yêu đương. Vì thế, mỗi khi tiếp xúc với người khác phái, điều trước tiên mà họ chú ý không phải người đó có ưu điểm gì mà sẽ soi ngay ra đủ khuyết điểm của đối phương.

Rõ ràng người ta cũng thuộc hàng “nhân trung long phượng”, được nhiều người đánh giá là tài giỏi không kém cạnh ai nhưng trong mắt tuổi Mùi thì mọi chuyện đâu có đơn giản vậy. Nào thì mặt mũi không đủ đẹp, chiều cao không đủ tiêu chuẩn, EQ thấp… tóm lại là chê hết điểm này đến điểm khác. “Già kén kẹn hom”, bảo sao mà tuổi Mùi không kết hôn muộn cơ chứ.

Tuổi Thân: 80% - Vẫn muốn chơi thêm vài năm nữa

Đây là con giáp rất thích tự do, ham chơi ham vui. Nếu muốn họ kết hôn sớm, nhanh chóng bước vào cuộc sống hôn nhân thì chẳng khác gì đòi mạng họ. Bởi lẽ một khi đã kết hôn là sẽ phải gánh vác trên vai gánh nặng gia đình.

Tuổi trẻ ngông cuồng, làm gì cũng có thể sửa sai, nhưng nếu đã có chồng có vợ rồi còn muốn tung tẩy chơi bời khắp nơi, chẳng lo đến ngày mai thì đâu có được. Chờ đến khi tuổi Thân chơi chán rồi thì con giáp này mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu: 40% - muốn thành gia rồi mới lập nghiệp

Sở dĩ khả năng kết hôn muộn ở con giáp này chỉ có 40% là vì tuổi Dậu muốn làm xong chuyện hôn nhân đại sự để an tâm gây dựng sự nghiệp của mình. Họ mong rằng khi mình làm việc thì không còn phải lo lắng thêm chuyện gì nữa, không phải suốt ngày nghe bố mẹ thúc giục chuyện vợ chồng con cái. Thế nên chẳng thà dừng bước một chút để lấy vợ lấy chồng cho bố mẹ an lòng còn hơn. Về chuyện kết hôn với ai, tuổi Dậu chẳng mấy quan tâm, dù sao tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà.

Tuổi Tuất: 20% - không muốn bố mẹ lo lắng

Người tuổi Tuất rất hiếu thuận với mẹ cha, chỉ cần là lời của song thân phụ mẫu thì trước giờ họ luôn cố gắng để hoàn thành chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bác lại. Chỉ cần đến tuổi là bố mẹ họ sẽ nhanh chóng sắp xếp cho họ làm quen bạn bè, xem mắt nọ kia. Nếu như bố mẹ đã muốn sớm có cháu bế bồng, vậy thì chỉ cần gặp được người phù hợp, đẹp lòng bố mẹ là tuổi Tuất gật đầu thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi: 60% - chỉ ở nhà chẳng đi đâu

Tuy là một người đáng yêu đáng mến như khả năng kết hôn muộn của tuổi Hợi lại khá cao, nguyên do cũng chỉ vì họ lười đi chơi, chỉ muốn ở nhà. Mặc dù khi ở chung với người khác, họ lanh lợi hoạt bát, dễ dàng kết thân với mọi người, nhưng trong lòng họ chỉ muốn ở một mình yên tĩnh làm chuyện mình thích mà thôi. Không muốn ra ngoài kết bạn nhiều nên họ lấy chồng, lấy vợ muộn cũng là chuyện thường.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.