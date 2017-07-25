Dù muốn hay không, nàng giáp này kết hôn càng muộn càng hạnh phúc hơn người, ai cũng phải ganh tị!

Tâm linh - Tử vi 25/07/2017 16:53

Đây là những con giáp sẽ gặp nhiều vận may, giàu sang và hạnh phúc khi kết hôn muộn. Vì vậy đừng quá lo lắng khi đến giờ vẫn đang cô đơn nhé!

Phụ nữ tuổi Mão

Tuổi Mão vốn tính tình trầm ổn, nhanh nhạy. Khi còn trẻ, họ dồn hết tâm trí để xây dựng sự nghiệp, không màng đến chuyện tình cảm. Đó là lý do khi bước vào trung vận, họ vẫn một mình lẻ bóng. Dù rằng sẽ có lúc họ thấy rất trống vắng, nhưng hãy kiên nhẫn, đừng lấy vội yêu vàng mà không đúng người nhé!

Phụ nữ tuổi Mão nên cân nhắc và tìm hiểu đối tượng kỹ càng hơn để tránh đổ vỡ trong hôn nhân. Và đây là nàng giáp khi lấy chồng muộn thì hạnh phúc sẽ càng vẹn toàn hơn.

Dù muốn hay không, nàng giáp này kết hôn càng muộn càng hạnh phúc hơn người, ai cũng phải ganh tị! - Ảnh 1
 Dù rằng sẽ có lúc họ thấy rất trống vắng, nhưng hãy kiên nhẫn, đừng lấy vội yêu vàng mà không đúng người nhé!
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn luôn có thần thái hơn người. Họ luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ trong công việc, luôn cố gắng để cải thiện và trau dồi kiến thức của mình. Họ cũng không ngừng làm mới cuộc sống tinh thần.

Nếu kết hôn sớm thì họ khó có nhiều thời gian để dành cho gia đình, sẽ khiến cuộc sống hôn nhẫn dễ gặp vấn đề. Do đó, tốt nhất là họ nên kết hôn trễ. Khi lập gia đình muộn, họ có thể nhận thức được sự quan trọng của gia đình, có thể toàn tâm toàn ý chăm chút cho hạnh phúc của mái ấm nhỏ hơn.

Phụ nữ tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi luôn gặp nhiều vận may, sống rất thoải mái, an yên. Nhưng họ lại là người yêu tự do, không thích ràng buộng nên họ sẽ có xu hướng kết hôn trễ.

Họ cũng suy xét rất kỹ càng khi muốn có mối quan hệ yêu đương hay kết hôn. Nếu cảm thấy không hợp, họ sẽ dứt khoát chấm dứt không đắn đo.

Do đó, kết hôn càng trễ thì phụ nữ tuổi Hợi sẽ càng tìm được người phù hợp với mình hơn.

Dù muốn hay không, nàng giáp này kết hôn càng muộn càng hạnh phúc hơn người, ai cũng phải ganh tị! - Ảnh 2
Kết hôn càng trễ thì phụ nữ tuổi Hợi sẽ càng tìm được người phù hợp với mình hơn.
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn rất hiếu thắng, lại có cái tôi cao. Trong tình yêu, họ thường thích ở thế chủ động nhưng lại hay không để tâm đến đối phương. Đây là lý do khiến nhiều người muốn rời xa họ. Do đó, dù rất đào hoa nhưng người tuổi Ngọ lại có tình duyên lận đận. Nếu lấy chồng sớm thì họ không thể trở thành người vợ tốt chăm lo cho chồng con được.

Nhưng nếu lấy chồng muộn, khi đã chính chắn và trưởng thành hơn thì họ sẽ gặp nhiều vận may, hôn nhân tốt đẹp mỹ mãn

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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