Dự đoán vào đầu tuần mới ngày (1/11) 3 con giám “Tài lộc sung túc”, không lo tài chính.

Vận trình tài lộc sung túc. Con giáp này gặp Thương Quan thần sát nên tiền bạc dồi dào. Vận trình công việc của tuổi Sửu nhiều cơ hội vào đầu tuần mới ngày (1/11).

Tài vận: Vận trình tài lộc sung túc. Con giáp này gặp Thương Quan thần sát nên tiền bạc dồi dào. Nhân lúc may mắn, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc sử dụng số vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư vào lĩnh vực mới để sinh lời.

Vận trình công việc của tuổi Sửu nhiều cơ hội vào đầu tuần mới ngày (1/11). Dù bạn phải làm việc ngay cả khi cuối tuần nhưng đổi lại là cơ hội thăng tiến rộng mở. Sự chăm chỉ và tâm huyết của con giáp được cấp trên ghi nhận và sẽ sớm có tin vui về sự thăng chức.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nở rộ. Con giáp này luôn biết cách để mình trở nên nổi bật giữa đám đông và có nhiều người để mắt đến. Những con giáp độc thân thời gian dài đã đến lúc để bắt đầu mối quan hệ, chỉ cần bạn chịu mở lòng sẽ có người tìm đến để chăm sóc cho bạn.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết vào đầu tuần mới ngày (1/11), người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Dần tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn.

Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Tử vi cho biết vào đầu tuần mới ngày (1/11), người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần.

Người tuổi Dần luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc khởi sắc vào đầu tuần mới ngày (1/11) hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc vào đầu tuần mới ngày (1/11) hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng đường tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ bạn. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!