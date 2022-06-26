Dự đoán tử vi tuần mới (27/6 - 3/7), 3 con giáp này thăng tiến ầm ầm, Thần Tài ban lộc vô biên, công việc ổn định, may mắn tràn trề

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 12:28

Theo tử vi tuần mới (27/6 - 3/7), nhờ Thần Tài trợ giúp mà 3 con giáp này có vận trình công danh sự nghiệp khởi sắc, cuộc sống thăng hoa vô cùng, cuộc sống ổn định, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Thời gian qua khá chật vật, thế nhưng trong tuần mới (27/6 - 3/7), người tuổi Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Theo tử vi 12 con giáp, vì được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên con giáp may mắn này sẽ càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

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Thời gian qua khá chật vật, thế nhưng trong tuần mới (27/6 - 3/7), người tuổi Mão sẽ thăng tiến ầm ầm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (27/6 - 3/7) cho hay, người tuổi Tý là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Vào thời gian qua, cuộc sống tuổi Tý khá an nhàn bình yên, nhưng trong thời gian này, người tuổi Tý sẽ cảm nhận được vận may của mình ngày càng hiện ra rõ hơn.

Cụ thể, tuần mới (27/6 - 3/7), làm việc gì tuổi Tý cũng suôn sẻ, hanh thông, thậm chí còn thu hút nhiều tài vận, giúp họ một bước trở nên giàu có bất ngờ. Dự kiến cuối năm nay, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ trong công việc và định hướng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

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Tử vi tuần mới (27/6 - 3/7) cho hay, người tuổi Tý là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Theo tử vi tuần mới (27/6 - 3/7), người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn bước vào tình trạng luôn kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh.

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Theo tử vi tuần mới (27/6 - 3/7), người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt mà còn bước vào tình trạng luôn kiếm ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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