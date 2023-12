Dự đoán tử vi tuần mới (27/6 - 3/7), 3 con giáp này thăng tiến ầm ầm, Thần Tài ban lộc vô biên, công việc ổn định, may mắn tràn trề

Theo tử vi 12 con giáp, vì được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên con giáp may mắn này sẽ càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Thời gian qua khá chật vật, thế nhưng trong tuần mới (27/6 - 3/7), người tuổi Mão sẽ thăng tiến ầm ầm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (27/6 - 3/7) cho hay, người tuổi Tý là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Vào thời gian qua, cuộc sống tuổi Tý khá an nhàn bình yên, nhưng trong thời gian này, người tuổi Tý sẽ cảm nhận được vận may của mình ngày càng hiện ra rõ hơn.

Cụ thể, tuần mới (27/6 - 3/7), làm việc gì tuổi Tý cũng suôn sẻ, hanh thông, thậm chí còn thu hút nhiều tài vận, giúp họ một bước trở nên giàu có bất ngờ. Dự kiến cuối năm nay, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ trong công việc và định hướng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.