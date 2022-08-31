Dự đoán tử vi Tết Trung thu: Cửa tài lộc rộng mở, 3 con giáp "trúng đậm", lắm tiền nhiều của, hưởng giàu sang phú quý đến hết năm

Theo tử vi con giáp năm 2022, vận may về tài lộc sẽ đến với 3 con giáp sau đây vào đúng dịp tết Trung Thu, sớm tận hưởng cuộc sống giàu sang
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Tuổi Thân
Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.
Điều này thể hiện rõ từ dịp Trung Thu. Tài vận của tuổi Thân vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thân đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.
Tuổi Mùi
Trung Thu tới, người tuổi Mùi cũng chuẩn bị rất nhiều cho ngày Tết đoàn viên này. Bản mệnh khá may mắn về tiền bạc, thu nhập tăng thêm khá nhiều, các nguồn thu phụ khá dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay giúp bạn thoải mái thực hiện những mong muốn của mình, khiến cho gia đình được đủ đầy và hạnh phúc.
Đường công danh sự nghiệp hanh thông, báo hiệu dịp lễ vui vẻ khi mà con giáp này giành được mục tiêu mà mình đã định. Những bước thăng tiến của bạn sẽ khiến cho người thân vô cùng tự hào và hạnh phúc, bản thân bạn cũng thỏa mãn vì trong tương lai có thể lo được cho gia đình cuộc sống đủ đầy.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.
Bắt đầu từ Trung Thu, cung tài bạch của con giáp xuất hiện “Thiên Mã Tinh” nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Ngọ có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm