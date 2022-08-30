Cuối năm nay, 3 con giáp "cá chép hóa rồng", lội ngược dòng rũ sạch vất vả, phát tài phát lộc, trở nên phú quý vô ngần

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 09:17

Cuối năm 2022 này, những con giáp sau đây sẽ "lật ngược thế cờ", từ khổ hóa sướng, phất lên ai ai cũng bất ngờ

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng sẽ lội ngược dòng thành công từ nay đến cuối năm. Trong hai tháng 9, 10 bạn có thể gặp khó khăn như bất hòa với cấp trên và đồng nghiệp. Những thời điểm như vậy, tuổi Thân cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không đổ thêm dầu vào lửa. Thường xuyên soi lại mình, kiềm chế cái đầu nóng, biết lắng nghe nhiều hơn để không có hành xử sai lầm.

Sang tháng 11,12, vận trình của tuổi Thân sẽ cải thiện rõ rệt. Tuổi Thân sẽ gặp quý nhân, giúp đưa ra những lời khuyên hữu ích trong công việc. Nếu bạn biết lắng nghe, gạt bỏ cái tôi đi thì thành công đang chờ ở trước mắt.

Đến cuối năm, mọi việc dần trở nên ổn định, tuổi Thân cũng thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn. Đây là khoảng thời gian bạn thu nạp thêm những kiến thức mới, công việc có nhiều khởi sắc và thành công. Sự cần cù chịu khó của bạn được đền đáp xứng đáng. Bạn nhận được niềm tin từ lãnh đạo, công việc thì thuận buồm xuôi gió.

Cuối năm nay, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', lội ngược dòng rũ sạch vất vả, phát tài phát lộc, trở nên phú quý vô ngần - Ảnh 1
Sang tháng 11,12, vận trình của tuổi Thân sẽ cải thiện rõ rệt. Tuổi Thân sẽ gặp quý nhân, giúp đưa ra những lời khuyên hữu ích trong công việc. Nếu bạn biết lắng nghe, gạt bỏ cái tôi đi thì thành công đang chờ ở trước mắt. Ảnh minh họa

Tuổi Dần 

Tuổi Dần chính là con giáp lội ngược dòng cuối năm 2022 này, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, bạn sẽ dần dần vươn lên vị trí xứng đáng.

 

Nửa đầu năm, nhiều người rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ vì làm việc gì cũng thất bại, nhiều thay đổi hoặc biến động xảy ra bất chợt khiến bản mệnh không kịp trở tay. Bạn luôn cảm thấy băn khoăn, bối rối, thậm chí đánh mất định hướng.

 

Thời điểm cuối năm là lúc con giáp Dần lật ngược tình thế phát huy tất cả mọi khả năng của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với những gì bạn làm được, chuyện tăng lương, thăng chức nằm trong tầm tay. Khoản thu nhập dồi dào, một vị trí cao hơn trong tập thể chính là món quà xứng đáng với những công sức bạn đã bỏ ra.

 

Cuối năm nay, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', lội ngược dòng rũ sạch vất vả, phát tài phát lộc, trở nên phú quý vô ngần - Ảnh 2

Tuổi Dần chính là con giáp lội ngược dòng cuối năm 2022 này, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, bạn sẽ dần dần vươn lên vị trí xứng đáng. Ảnh minh họa

Tuổi Tị

Tháng 9, tháng 10 vận trình của Tị khá bất ổn, không có nhiều cơ hội để gặt hái thành công. Hiện tại Tị cũng dễ vướng vào thị phi do kẻ tiểu nhân hoặc đồng nghiệp xấu tính đặt điều.

Bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, không nên dành quá nhiều thời gian để phân bua với những người không thấu hiểu mình. Kết quả cuối cùng sẽ chứng minh cho mọi người thấy Tị là ai.

Tháng 11, tháng 12 là lúc vận trình có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh có thể nắm bắt được nhiều cơ hội lớn, trở thành người dẫn đầu. Bao nhiêu công sức Tị bỏ ra giờ được đền đáp xứng đáng, được cấp trên đánh giá cao. Nhiều người có thể được thăng quan tiến chức khiến người khác ngưỡng mộ.

Cuối năm nay, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', lội ngược dòng rũ sạch vất vả, phát tài phát lộc, trở nên phú quý vô ngần - Ảnh 3
Tháng 11, tháng 12 là lúc vận trình có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh có thể nắm bắt được nhiều cơ hội lớn, trở thành người dẫn đầu. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng

Tử vi 12 con giáp có nói, những người thuộc 3 tuổi sau đây đúng 18 giờ chiều nay sẽ có tin vui về tài chính, trở thành đại gia lúc nào không hay

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