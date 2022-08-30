Bước sang tháng 9/2022: 3 con giáp bị Hung tinh theo sát, cần đề phòng kẻo sự nghiệp lao đao, tài lộc xuống dốc, dễ vướng thị phi, chịu đủ tai ương

Tháng 9/2022 dương lịch sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn với những người thuộc 3 tuổi sau đây khi mọi phương diện trong cuộc sống đều vướng không ít rắc rối

Tuổi Dần Bước sang tháng 9/2022 dương lịch, những người tuổi Dần có thể gặp nhiều khó khăn, rơi vào một số tình huống căng thẳng trong công việc. Vì vậy, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, hãy đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay. Ngoài ra, Dần cũng đừng quá cứng nhắc trong các tình huống cần linh hoạt tức thời, nếu không công việc của bạn sẽ bết bát lắm đấy. Sức khỏe của những người tuổi Dần trong tháng này khá tốt, tuy nhiên chuyện tình cảm lại vô cùng ảm đạm. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, mâu thuẫn cũng sẽ xảy ra giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Dù vậy, Dần nên bình tĩnh để giải quyết mọi mâu thuẫn càng sớm càng tốt, nếu bạn nóng nảy thì chỉ khiến đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, đến lúc đó mọi việc khó mà vãn hồi được.

Bước sang tháng 9/2022 dương lịch, những người tuổi Dần có thể gặp nhiều khó khăn, rơi vào một số tình huống căng thẳng trong công việc. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Tuổi Sửu trong tháng 9 dương lịch cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi và dễ vướng họa thị phi. Dù có cố gắng thể hiện tài năng của bản thân nhiều bao nhiêu, thứ mà họ gặt hái được chỉ đơn thuần là sự thất bại và mệt mỏi. Tuổi Sửu làm kinh doanh tự do phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, dễ bị kẻ xấu bày mưu hãm hại và lừa gạt. Lời khuyên vàng dành cho bạn trong thời điểm này là hãy cẩn trọng trong mọi quyết định đầu tư tài chính và hạch toán chi tiêu rành mạch nếu không muốn hao tài tốn của.

Chuyện tình cảm và sức khỏe của con giáp này trong tháng 9 cũng khá ảm đạm. Mâu thuẫn cãi cọ tuy không nhiều nhưng khá trầm trọng khiến tâm lý của họ càng thêm mệt mỏi, dễ mất ngủ. Tuổi Sửu trong tháng 9 dương lịch cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi và dễ vướng họa thị phi. Dù có cố gắng thể hiện tài năng của bản thân nhiều bao nhiêu, thứ mà họ gặt hái được chỉ đơn thuần là sự thất bại và mệt mỏi. Ảnh minh họa Tuổi Tý Tháng này, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không mong muốn, vì thế bạn cần chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, chớ nên chán nản, đầu hàng nghịch cảnh. Những bất đồng với đối tác về chuyện liên quan đến tiền bạc có thể mang lại những giây phút căng thẳng cho bản mệnh. Vì bị tiểu nhân quấy phá nên dù có tiền trong tay, bạn cũng không có cảm giác yên ổn, vui vẻ cho lắm.



Bạn chớ vội nghe theo lời rủ rê của bất cứ ai, cho dù đó là người bạn khá thân thiết đi chăng nữa, bởi nguy cơ mất tiền rất cao trong tháng này đấy nhé. Làm việc gì, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin.



Ngoài ra, con giáp xui xẻo tháng 9/2022 này có thể chi tiêu vượt kế hoạch, vì thế nên lập ngân sách tiêu dùng để tránh vượt qua thu nhập, tạo gánh nặng cho gia đình và bản thân. Đừng biến mình thành con giáp hay vay tiền nhé.



Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ yêu đương hoặc vợ chồng của bạn cũng có thể gặp những thăng trầm, đòi hỏi bạn phải khéo léo trong ứng xử. Nếu bản mệnh càng đề cao cái tôi thì càng dễ gây ra rạn vỡ trong chuyện tình cảm. Tháng này, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không mong muốn, vì thế bạn cần chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, chớ nên chán nản, đầu hàng nghịch cảnh. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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