Dự đoán tử vi ngày 23/3 - 24/3, 3 con giáp vướng chân vào hố vàng, chớp mắt đã ngồi trên đỉnh cao, đời đổi số, giàu to

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 19:10

Tử vi 2 ngày tới dự đoán đây là top 3 con giáp có tiền vàng, họ sẽ ngồi trên đỉnh cao của tài vận, cuộc đời hoàn toàn có cơ hội đổi đời, trở nên giàu sang, phú quý.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ 2 ngày tới dự đoán con giáp này có vận số vượng phát, vận thế hanh thông, những vận rủi trước đây và những rắc rối họ gặp phải nay sẽ được giải quyết êm đẹp với phúc khí. Vốn là con giáp rất vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình và rộng lượng với người khác tuy đôi khi có phần hiếu chiến nhưng tính cách kiên cường giúp họ có thái độ tốt hơn và có thêm động lực để nắm lấy cơ hội. Và đương nhiên, phần thưởng cho sự nỗ lực này chính là cơ hội để thăng hoa trong thời gian tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, vớ được một số của cải vàng bạc nhất định.

Dự đoán tử vi ngày 23/3 - 24/3, 3 con giáp vướng chân vào hố vàng, chớp mắt đã ngồi trên đỉnh cao, đời đổi số, giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày tới dự đoán tuổi Sửu là con giáp có vận số vàng bạc, sinh khí thịnh, họ sẽ có quý nhân che chở, tài lộc hanh thông, không những họ có tài lộc tốt, mà còn tìm được cơ hội kiếm được nhiều tiền, vận may nghề nghiệp cũng tăng lên. Đây là khoảng thời gian con giáp này được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn, họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Tuổi Sửu thời gian tới chắc chắn sẽ là một trong số những người chinh phục được đỉnh cao, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

Dự đoán tử vi ngày 23/3 - 24/3, 3 con giáp vướng chân vào hố vàng, chớp mắt đã ngồi trên đỉnh cao, đời đổi số, giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi 2 ngày tới dự đoán tuổi Mão sẽ là con giáp nổi bật trong mọi việc, họ bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ sự chăm chỉ, tuổi Mão sẽ được vận khí hanh thông, thuận lợi luôn đi đầu, nhân duyên cũng trở nên thuận lợi, hạnh phúc nối tiếp nhau, những ai đang độc thân có khi sẽ tìm được ý trung nhân như ý. Nếu như tuổi Mão mở lòng nhiều hơn thì tài vận sẽ tăng tiến dồi dào đến bất ngờ, đặc biệt đối với những người kinh doanh buôn bán thì sẽ có quý nhân gánh vác, tiền bạc dễ dàng chảy vào túi.

Dự đoán tử vi ngày 23/3 - 24/3, 3 con giáp vướng chân vào hố vàng, chớp mắt đã ngồi trên đỉnh cao, đời đổi số, giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Từ ngày 24/3 đến 28/3, sổ vàng điểm tên, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát

Từ ngày 24/3 đến 28/3, sổ vàng điểm tên, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "hổ mọc thêm cánh", tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát sau ngày từ ngày 24/3 đến 28/3.

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