THẦN TÀI gõ cửa, vận may kéo đến, gia chủ sẽ vượng tài lộc nếu có những dấu hiệu này

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 17:14

Nếu trong gia đình có những dấu hiệu này thì xin chúc mừng, điềm lành đã ghé thăm nhà bạn. Gia chủ sẽ làm ăn phát tài, tài lộc dồi dào, tiền đầy trong két.

Chó chạy vào nhà

THẦN TÀI gõ cửa, vận may kéo đến, gia chủ sẽ vượng tài lộc nếu có những dấu hiệu này - Ảnh 1

Khi một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi về sự giàu có. Ảnh minh họa.

Người xưa có câu: "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang." Trong văn hóa của người Việt xưa, chó là biểu tượng của lòng trung thành, chó đá được đặt tại cổng đình chùa, đền miếu, cổng làng, cổng nhà... để cảnh báo kẻ gian, ngăn trừ điềm xấu.

Người ta cho rằng một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi, vì nó có nghĩa là bạn sẽ có thêm người bạn trung thành và chân thành đi vào cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc và con chó màu trắng mang lại tình yêu và lãng mạn.

Trong cuộc sống, nếu một con chó lạ vào nhà bạn chứng tỏ gia đạo hòa thuận, tài lộc hanh thông.  Điều đáng nói hơn cả là điềm báo này cho biết rằng sẽ có quý nhân vào cửa, từ đó tài lộc hanh thông, dồi dào hơn trước rất nhiều.

Nhện giăng tơ

THẦN TÀI gõ cửa, vận may kéo đến, gia chủ sẽ vượng tài lộc nếu có những dấu hiệu này - Ảnh 2

Khi thấy con nhện giăng tơ rủ xuống thẳng đứng, chứng tỏ thời gian tới, bạn sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc. Ảnh minh họa.

Người xưa có câu: “Nhện giăng tơ, Thần Tài đến”. Điều này cho thấy con nhện giăng tơ là biểu tượng tốt lành. Tuy loài nhện trông khá gớm ghiếc và đáng sợ nhưng tơ nhện lại là biểu tượng của sự thịnh vượng và vận may từ trên trời rơi xuống.

Nếu một ngày kia, bạn bước ra khỏi nhà mà thấy con nhện giăng tơ rủ xuống thẳng đứng. Điều này chứng tỏ thời gian tới, bạn sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Có thể, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc. Hoặc nếu làm kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hái bộn tiền.

Rắn trước cửa nhà

THẦN TÀI gõ cửa, vận may kéo đến, gia chủ sẽ vượng tài lộc nếu có những dấu hiệu này - Ảnh 3

Rắn là loài vật có quan hệ mật thiết với tâm linh, báo hiệu sẽ có quý nhân phù trợ. 

Ảnh minh họa.

Rắn đến nhà là điềm báo may mắn không phải ai cũng biết. Một ngày kia, nếu bạn gặp một con rắn ở trước cửa nhà hoặc ngoài đường thì có nghĩa là thời gian tới, bạn sẽ được quý nhân phù trợ. Vì vậy, khi nhìn thấy rắn, bạn đừng hại hay gây tổn hại đến chúng. Bởi vì rắn là loài vật có quan hệ mật thiết với tâm linh và có ý nghĩa nhất định về mặt tinh thần.

Cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái

THẦN TÀI gõ cửa, vận may kéo đến, gia chủ sẽ vượng tài lộc nếu có những dấu hiệu này - Ảnh 4

Cây cối sẽ thể hiện được phúc khí cho mỗi ngôi nhà. Ảnh minh họa.

Tình trạng của cây cối trong nhà cũng là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Khi cây trồng héo úa, gia chủ cần khắc phục ngay để duy trì trường khí. 

Thông thường, biểu hiện của hoàn cảnh khi phong thủy ngôi nhà không tốt hoặc người trong nhà không vui, bệnh tật thì cây cối trong nhà, hay vật nuôi cũng cùng “tâm trạng” ủ dột, héo tàn. Ngược lại, mọi thứ đều tươi tốt, hoa nở, cây cối phát triển thì là biểu hiện của sự sống, vui tươi, khởi đầu của những điều vui tươi, may mắn và thành công. Bạn cũng nhớ nếu đã trồng cây hay nuôi con vật thì hãy chăm sóc chúng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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