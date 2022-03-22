Từ ngày 24/3 đến 28/3, sổ vàng điểm tên, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 17:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "hổ mọc thêm cánh", tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát sau ngày từ ngày 24/3 đến 28/3.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có vận trình nổi bật, tiền tài không thiếu, kiếm tiền càng thuận tay trong 5 ngày tới. Do công việc tốt, bạn có thể chủ động thử sức với những dự án mới ở nơi làm việc, khả năng thu được nhiều lợi nhuận. Tài lộc tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, có một số dự án mới cho bạn lựa chọn, nên lựa chọn hợp lý.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên khởi sắc hơn. Công việc bận rộn cách mấy cũng không làm bạn quên đi trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống hôn nhân. Việc trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn với nửa kia cũng là cách để gắn kết tình yêu trở lại.

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Người tuổi Sửu kiếm tiền càng thuận tay trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt trong 5 ngày tới. Có thể, bạn sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. 

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết.

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Người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Cát tinh xuất hiện trao cho người tuổi Mùi có thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình trong 5 ngày tới. Bạn cũng luôn biết được thế mạnh của mình ở đâu nên không để lỡ mất cơ hội. Đặc biệt, người làm công ăn lương được thưởng nóng. Thậm chí, trong 5 ngày tới, những người làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài, trúng được những hợp đồng lớn tiền tỷ, mua nhà sắm xe cũng là chuyện dễ dàng.

Mối quan hệ yêu đương của bạn cũng đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. 

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Cát tinh xuất hiện trao cho người tuổi Mùi có thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ đối diện "núi vàng", kinh doanh trúng mánh, tiền tiêu không phải nghĩ sau ngày 23/3/2022.

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