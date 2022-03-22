3 con giáp này sẽ gặp tam tai trong năm 2022, cần nên tránh, kẻo kêu trời không thấu

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng.

Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn. Trong tháng 3 dương lịch này, người tuổi Thìn phải đương đầu Thái Tuế ắt hung họa rình rập, công việc gặp trở ngại dễ nảy sinh tâm lý chán nản muốn thay đổi môi trường. Tháng 4, có phần khởi sắc hơn, gặp quý nhân lớn tuổi hỗ trợ, có điềm thăng tiến hoặc tăng lương nhẹ.

Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế.

Vì thế, cần lưu ý trong 3 tháng cuối năm nay hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị.

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Trong tháng 3 này, dưới sự hỗ trợ của Tam Hợp quý nhân, vận khí khởi vượng, tuổi Thân gặt hái thành quả nhất định trong công việc làm ăn hoặc tình cảm cá nhân. Còn tháng 4, áp lực công việc lớn, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, có thể tính chuyện đi du lịch ngắn ngày để giải tỏa căng thẳng.

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng không quá tốt, quý bạn cần cẩn trọng khi đi xa, lái xe, các công việc mang tính chất nguy hiểm.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Trong tháng 3 này, tài lộc hanh thông, thuận lợi. Những người tuổi Tý cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người thân, nhất là người lớn tuổi.

Tháng 4 dự báo công việc làm ăn gặt hái được nhiều thành quả. Bản mệnh có thể nhận được những lời ngợi khen, tán thưởng từ cấp trên. Thế nhưng, những người tuổi Tý cần đề phòng các bệnh về mắt.

Tuy nhiên các bạn cũng không nên quá lo lắng, quan trọng là phải kiên trì, vững tâm, thường xuyên tích đức hành thiện, vận trình ắt trở nên nhẹ nhàng, hanh thông hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.