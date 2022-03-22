Bắt đầu từ 23/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền nhiều bung ví, lộc lá đề huề, hỷ sự ập vào nhà

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 15:30

Tử vi dự đoán, 3 con giáp gánh tiền hái lộc về nhà, hỷ sự nối đuôi tìm đến, làm gì cũng vui vẻ, thoải mái trong thời gian này.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, từ 23/3 đến 31/3, quý nhân đưa đường dẫn lối cho tuổi Mão. Con giáp may mắn này dễ đón tài lộc, vận may trong sự nghiệp. Vận thế của con giáp tuổi Mão hứa hẹn bùng nổ bất ngờ, thuận lợi phát hờn.

Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh trúng mánh lớn trong thời gian này. Nếu hiện tại có gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian này, tuổi Mão bỗng buôn may bán đắt, lợi nhuận ào ào vào túi.

Bắt đầu từ 23/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền nhiều bung ví, lộc lá đề huề, hỷ sự ập vào nhà - Ảnh 1
Theo tử vi con giáp, từ 23/3 đến 31/3, quý nhân đưa đường dẫn lối cho tuổi Mão - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Đa số người tuổi Thìn là người có số hưởng, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Vì thế càng lớn tuổi thì công danh sự nghiệp của họ càng rộng mở, thăng tiến như diều gặp gió. Con giáp này thường có nhiều thành công, tài lộc khi còn trẻ.

Nếu tuổi Thìn không sinh ra trong gia đình tầm trung thì đây là kiểu người bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh để thành công vang dội. Theo tử vi dự đoán, từ ngày 23/3 đến 31/3, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, chuyển đổi vận thế ngoạn mục.

Bắt đầu từ 23/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền nhiều bung ví, lộc lá đề huề, hỷ sự ập vào nhà - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, từ ngày 23/3 đến 31/3, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, chuyển đổi vận thế ngoạn mục - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, không so đo để bụng. Cũng vì tính cách này nên tuổi Hợi đi đâu cũng được nhiều người yêu mến, luôn có quý nhân đi theo nâng đỡ, chở che.

Tuổi Hợi được dự báo là một trong 3 con giáp may mắn, phất giàu từ ngày 23/3 đến 31/3. Nếu đang gặp khó khăn thì tới thời gian này sẽ có cách giải quyết. Nếu đang vất vả thì tới đó sẽ thảnh thơi sung sướng. Đây là thời kỳ thăng hoa nhất của tuổi Hợi.

Bắt đầu từ 23/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền nhiều bung ví, lộc lá đề huề, hỷ sự ập vào nhà - Ảnh 3
Tuổi Hợi được dự báo là một trong 3 con giáp may mắn, phất giàu từ ngày 23/3 đến 31/3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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