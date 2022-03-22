Tháng 11 là cung gì? Người sinh tháng 11 có đặc điểm tính cách như thế nào?

Từ lâu nay, cung hoàng đạo được biết đến là một trong những bộ môn khoa học tâm linh nhận được sự quan tâm và tìm hiểu của nhiều người. Lý do bởi thông qua nó con người có thể hiểu rõ về số mệnh, con người, tính cách, sở trường và điểm yếu của 1 người.

Chắc hẳn đã không ít lần bạn đặt ra thắc mắc: Mình thuộc cung hoàng đạo nào? Tháng 11 cung gì?

Thuộc cung hoàng đạo nào phụ thuộc khá nhiều vào ngày tháng năm sinh. Vậy nếu sinh vào tháng 11 là cung hoàng đạo nào? Sau đây là giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề này.

Mỗi người thuộc một cung hoàng đạo khác nhau và thể hiện những nét tính cách riêng biệt, tình cảm và con đường sự nghiệp khác nhau.

1. Tháng 11 là cung hoàng đạo nào? Tổng quan chung

Dựa vào ngày sinh có thể xác định những người sinh trong tháng 4 thuộc một trong hai cung hoàng đạo là Bọ Cạp Hoặc Nhân Mã.

Hai cung này sẽ có tính cách và vận mệnh riêng biệt và có những ảnh hưởng nhất định tới cuộc sống tương lai.

Nhìn chung, những người sinh trong tháng 11 đều là người có tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Trước mọi quyết định cuộc đời, họ đều suy nghĩ rất kỹ càng. Tuy nhiên, đó cũng là nhược điểm khiến họ trở nên thận trọng trước cơ hội thành công.

Dựa vào ngày sinh có thể xác định những người sinh trong tháng 11 thuộc một trong hai cung hoàng đạo là Bọ Cạp Hoặc Nhân Mã

Người sinh từ ngày 01/11 đến 22/11 thuộc cung Bọ Cạp thuộc nguyên tố nước. Họ có tính cách mạnh mẽ, kín đáo. Khi gặp vấn đề gì, họ thường có xu hướng giấu diếm suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, họ sở hữu đôi mắt thu hút khiến nhiều người bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những người sinh từ ngày 23/11 đến 30/11 sẽ thuộc cung Nhân Mã thuộc nguyên tố lửa. So với Thiên Yết, Nhân Mã có nét tính cách hài hước, hòa đồng và có tham vọng lớn.

Nhìn chung, xét về bản chất, đây đều là những cung hoàng đạo cùng có nhiều điểm chung là những người sống có mục đích, sẵn sàng làm mọi thứ để vươn tới thành công của mình.

2. Tháng 11 thuộc mệnh gì?

Theo quan niệm của chiêm tinh học Phương Tây, thế giới này vạn vật bắt nguồn từ 4 nguyên tố đó là nước, đất, khí và lửa. Với mỗi một cung hoàng đạo sẽ gắn với 1 nguyên tố nhất định. Tháng 11 có 2 cung hoàng đạo do đó sẽ tương ứng với nguyên tố.

Tháng 11 thuộc 2 cung hoàng đạo là Bọ Cạp và Nhân Mã. Do đó, sẽ tương ứng với 2 cung mệnh.

Những người có ngày sinh tháng 11 thuộc cung hoàng đạo Bọ Cạp sẽ thuộc nguyên tố nước hay còn gọi là mệnh Thủy.

Những người có ngày sinh thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã thuộc nguyên tố lửa còn gọi là mệnh Hỏa.

Tháng 11 thuộc 2 cung hoàng đạo là Bọ Cạp và Nhân Mã, do đó, sẽ tương ứng với 2 mệnh thủy và hỏa

3. Tính cách chung của người sinh tháng 11

Những nét tính cách nổi bật của người sinh vào tháng 11 dương lịch như sau:

Đó là những con người vô cùng thông minh. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu mọi sự việc một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, khả năng tư duy cực kỳ sáng tạo ở những người sinh vào tháng 11 cực kỳ cao. Điều này giúp họ dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, họ vốn là mẫu người luôn hướng về phía trước. Những khó khăn trong cuộc sống không bao giờ khiến họ chán nản, mất cân bằng.

Bên cạnh đó, họ cũng là những người có khả năng xây dựng những ý tưởng độc đáo và sáng tạo đến bất ngờ.

Ở những người sinh vào tháng 11, họ sở hữu một vốn kiến thức đồ sộ. Vốn có tính tò mò bên trong và yêu thích tìm hiểu khám phá nên hầu như am hiểu tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống.

Người sinh vào tháng 11 dương lịch là những con người vô cùng thông minh. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu mọi sự việc một cách nhanh chóng

Về chuyện tình cảm, những người sinh vào tháng 11 vô cùng lý trí. Họ dứt khoát đúng lúc. Khi họ đã quyết định buông tay thì không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được họ cả. Khi đã có nền tảng sự nghiệp vững chắc họ mới quyết định chú tâm vào việc đi tìm một nửa cho mình.

4. Người sinh tháng 11 cung Thiên Yết (24/10 – 22/11)

+ Đặc điểm chung của cung hoàng đạo Bọ Cạp

Cung Bọ Cạp (hay còn gọi là cung Thiên Yết) có tên tiếng Anh là Scorpio. Đây chính là cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo, thuộc nguyên tố nước.

Cung Bọ Cạp là những người sinh từ ngày 23/10 đến 22/11. Có thể kể đến những đặc điểm nổi bật của cung Bọ Cạp.

Tên cung: Bọ Cạp (Scorpio) hoặc Thiên Yết.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ Ba.

Hẹn hò với: Cự Giải, Song Ngư.

Làm bạn với: Bảo Bình, Sư Tử.

Màu sắc may mắn: Màu đỏ và màu hạt dẻ.

Vị trí: Cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo.

Biểu tượng: Con bọ cạp.

Nguyên tố: Nước.

Sao chiếu mệnh: Sao Diêm Vương.

Hoa may mắn: Hoa hồng, hoa salem tím, hoa mẫu đơn đỏ, hoa tulip tím, hoa lan tím.

Con số may mắn: Số 2, 7 và 9.

Cung không hợp: Kim Ngưu.

Đá may mắn: Đá hoàng ngọc và đá Opal.

Cung Bọ Cạp (hay còn gọi là cung Thiên Yết) có tên tiếng Anh là Scorpio, đây chính là cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo, thuộc nguyên tố nước

+ Tổng quan chung

Ưu điểm: Chân thành, thông minh, dũng cảm và quyết đoán

Nhược điểm: Đa nghi, dễ hung hăng, ghen tị và châm biếm

Cung Thiên Yết còn có tên gọi khác là cung Bọ Cạp, Thần Nông, Hổ Cáp hoặc Thiên Hạt. Đây là một trong ba cung thuộc nguyên tố nước (với Cự Giải và Song Ngư).

Nhìn chung, những người sinh trong khoảng thời gian này thường có đầu óc về kinh doanh và rất giỏi giang. Họ sống khép kín và luôn tâm niệm sẽ tự thân vận động, dùng năng lực của bản thân để vươn lên.

Do đó, trên con đường sự nghiệp của họ, hầu như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Bên cạnh đó, Bọ Cạp là người đa nghi và vô cùng nhạy cảm.

Ở họ có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Khi bạn lỡ lừa dối hoặc phản bội họ thì dù có 10 năm sau cũng sẽ không bỏ qua. Những người đầu tháng 11 cũng rất cứng đầu, ít khi nghe ý kiến của người khác.

+ Tính cách người sinh tháng 11 (từ 1/11 đến 21/11)

Những người sinh vào khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 11 đến 21 tháng 11 sẽ có cung hoàng đạo là Thiên Yết.

Những nét tính cách đặc trưng của Thiên Yết cụ thể như sau:

Những người thuộc cung Thiên Yết mang trong mình ngọn lửa chứa đầy sự đam mê.

Để đạt được dự định và ước mơ của mình, họ luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu.

Nhiệt huyết hoàn thành ước mơ của Thiên Yết khó có bất cứ điều gì có thể dập tắt. Mọi quyết của họ đưa ra vô cùng chuẩn xác bởi họ có suy nghĩ vô cùng trưởng thành.

Bên cạnh đó, họ cùng là những người vô cùng thông minh và tinh danh. Khi gặp bất cứ ai hay bất cứ điều gì, họ không dễ dàng tin tưởng.

Nhìn chung, những người sinh trong khoảng thời gian này thường có đầu óc về kinh doanh và rất giỏi giang

Người sinh tháng 10 thuộc cung Thiên Yết không dễ bị lừa gạt bởi họ chỉ tin tưởng vào bản thân.

Bên cạnh đó, những người sinh vào khoảng thời gian này còn là tuýp người vô cùng khó đoán. Nội tâm của họ vô cùng phức tạp, không ngừng biến đổi nên khó có thể hiểu rõ về Thiên Yết.

Họ sống khá kín kẽ nên chẳng mấy khi tâm sự với bất kỳ ai. Thường chỉ có họ mới biết được nỗi lòng của bản thân. Họ chỉ cảm thấy an toàn khi tạo ra một lớp vỏ bọc che đậy nội tâm bên trong của mình.

Trong chuyện tình cảm, những người thuộc cung Bọ Cạp vô cùng mù quáng và đôi lúc có phần thiếu lý trí.

Một khi họ đã đem lòng yêu một ai đó, họ sẽ mang hết tất cả những điều tốt đẹp nhất mình có dành cho người ấy.

Cần rất nhiều thời gian để bước vào cuộc sống thực sự của một Thiên Yết. Tuy nhiên, một khi đã bước được vào thế giới ấy, bạn sẽ trở thành một người vô cùng đặc biệt và quan trọng với họ. Bằng mọi cách họ sẽ vô cùng kiên nhẫn tìm hiểu và hòa hợp với bạn.

Trong chuyện tình cảm, những người thuộc cung Bọ Cạp vô cùng mù quáng và đôi lúc có phần thiếu lý trí

+ Sự nghiệp

Thiên Yết khó đạt được thành công trong sự nghiệp bởi họ là người thẳng thắn và có chí cầu tiến. Họ dễ dàng nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và người thân. Họ dễ dàng nắm bắt cơ hội và sớm thực hiện được dự định của cuộc đời mình.

Khi mới tiếp xúc, Bọ Cạp thường bị nhầm lẫn là cung hoàng đạo ít nói, yếu đuối. Tuy nhiên, thực tế thì họ lại ngược lại.

Khi xảy ra bất đồng, Bọ Cạp là người biết lắng nghe, tiếp thu và xây dựng theo ý kiến riêng của mình. Đây là cung hoàng đạo phù hợp với các nghề liên quan tới nghiên cứu, tâm lý học, hoa tiêu, điều tra viên, luật pháp,…

+ Tình yêu

Tình duyên của những người thuộc cung Bọ Cạp không được mấy may mắn. Ở họ thiếu sự lãng mạn, ngọt ngào nên hay bị hiểu lầm. Mặc dù vậy, Thiên Yết một khi đã quyết định dâng trái tim cho người mình yêu thì họ sẽ là người chung thủy, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để người mình yêu thương được hạnh phúc.

Sự thủy chung, son sắc của những người cung Bọ Cạp sẽ sớm gặt hái được quả ngọt. Mặc dù vậy, để đi tìm “chân ái” của đời mình họ phải trải qua cả một quãng đường gian nan.

5. Người sinh tháng 11 cung Nhân Mã (22/11 – 23/12)

+ Đặc điểm chung của cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã (hay còn được gọi là cung Thủ) là cung chiêm tinh thứ 9 trong số các cung hoàng đạo. Cung Nhân Mã thuộc nguyên tố Lửa có ngày sinh từ 23/11 đến 21/12.

Sau đây là chia sẻ những đặc điểm của cung Nhân Mã.

Biểu tượng cung Nhân Mã: Người bắn cung

Sao chiếu mệnh: Sao Mộc

Tên tiếng Anh: Sagittarius

Nguyên tố: Hỏa (lửa)

Số may mắn: 3, 5 và 8

Đá may mắn: Ngọc lam

Màu sắc: Màu tím đậm

Hẹn hò: Sư Tử, Bạch Dương

Làm bạn: Xử Nữ, Song Ngư

Cung không hợp: Song Tử

Tổng quan chung

Ưu điểm: Sống cởi mở, hòa đồng, sáng tạo, sẵn sàng cho đi.

Nhược điểm: Thiếu kiên nhẫn, không thực hiện tốt những lời hứa.

Tính cách cởi mở, hòa đồng, dễ thu hút ánh nhìn bởi sự khác biệt là điều dễ nhìn thấy ở cung Nhân Mã. Đó cũng là lý do khiến xung quanh họ có rất nhiều bạn bè và những người yêu mến.

Đây là những người có khả năng truyền năng lượng tích cực cho người khác, họ giao tiếp tốt và thông minh, thích học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh.

Mặc dù vậy, nhược điểm của họ đó là rất cứng đầu và “khó chiều”, họ yêu thích tự do và không thích bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào hết.

Tính cách cởi mở, hòa đồng, dễ thu hút ánh nhìn bởi sự khác biệt là điều dễ nhìn thấy ở cung Nhân Mã

+ Tính cách

Những người cung Nhân Mã có lối sống khá đơn giản, yêu thích khám phá thiên nhiên và mong muốn được sống hòa mình vào thế giới. Họ xem thời gian là đối thủ nên có xu hướng sống vội.

Bên cạnh đó, Nhân Mã sống tích cực, hòa đồng và ăn nói khôn khéo nên họ có nhiều bạn bè. Với vẻ ngoài năng động và tài ăn nói trời phú, Nhân Mã luôn biết cách tỏa sáng khi ở trong một bữa tiệc nào đó.

Tuy nhiên, Nhân Mã không có gì nổi bật và không có nhiều dấu mốc quan trọng. Nhưng họ biết cách chấp nhận nên cuộc sống vẫn vui vẻ, thoải mái được.

+ Sự nghiệp

Nhân Mã khá xem nhẹ sự nghiệp. Con đường công danh của những người cung này cũng không thăng tiến nhiều. Bởi họ rất bình thản trong mọi vấn đề nên. Cuộc sống của họ cũng vậy, họ chỉ cần đủ, không cần giàu có.

Dù vấn đề xảy đến là tốt hay xấu thì Nhân Mã vẫn luôn luôn sẵn sàng chờ đón. Do đố, những người cung Nhân Mã sẽ phù hợp với nghề liên quan tới tự do, thích di chuyển như nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, hướng dẫn viên, nhà thám hiểm,…

+ Tình yêu

Con đường tình duyên của Nhân Mã gặp không ít những cay đắng, khá nhiều chông gai, trắc trở.

Họ luôn gặp những rắc rối không đáng có trong chuyện tình yêu đôi lứa dù họ là người chân thành. Bên cạnh đó, Nhân Mã rất coi trọng cái tôi, cứng đầu. Khi xảy ra cãi vã, họ sẽ không có ý định khoan nhượng. Bên cạnh đó, họ vốn có bản tính thích tự do, không muốn bị ràng buộc nên rất khó tìm được một nửa hợp ý.

Con đường tình duyên của Nhân Mã gặp không ít những cay đắng, khá nhiều chông gai, trắc trở

6. Tháng 11 hợp với cung hoàng đạo nào?

Sau đây là những cung hoàng đạo hợp với Nhân Mã_ers và Thiên Yết_ers:

Những người sinh tháng 11 (từ 1/11 – 21/11) có cung hoàng đạo là cung Bọ Cạp sẽ hợp với cung Cự Giải và cung Song Ngư.

Những người sinh vào tháng 11 (từ 22/11 – 30/11) có cung hoàng đạo là cung Nhân Mã sẽ hợp với cung Sư Tử và cung Bạch Dương.

Những người sinh tháng 11 (từ 1/11 – 21/11) có cung hoàng đạo là cung Bọ Cạp sẽ hợp với cung Cự Giải và cung Song Ngư

7. Người sinh tháng 11 hợp màu sắc gì?

Màu sắc mang đến may mắn cho người sinh từ mùng 1 đến 21 tháng 11 là màu hạt dẻ và màu đỏ.

Người sinh từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 11 hợp với màu sắc may mắn đó là màu tím đậm.

8. Người sinh tháng 11 hợp với đá phong thủy nào?

Những người sinh từ ngày 1 đến 21 tháng 11 dương sẽ hợp với các loại đá như hoàng ngọc, đá Opal.

Với những người sinh trong khoảng thời gian ngày 22 đến 30 tháng 11 dương, loại đá may mắn phù hợp là đá Ngọc Lam.

Nhìn chung những thông tin trên đây đều chỉ mang tính tham khảo, giải trí giúp chúng ta thư giãn sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta vẫn có thể phần nào tìm thấy bản thân mình trong những phân tích trên đây.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây về hai cung hoàng đạo trong tháng 11 sẽ giúp bạn biết được mình thuộc cung nào trong 12 cung.