Dự đoán tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), 3 con giáp vượng phát đủ đường, tiền tài thăng tiến, thu nhập nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 09:08

Những con giáp này trong 7 ngày tới gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mĩ mãn.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trời sinh bản tính thật thà, cần cù, lại siêng năng chăm chỉ nên rất được người quý mến, cấp trên trọng dụng. Nhờ những ưu điểm này cộng với sự nỗ lực và cống hiến của Sửu mà trong 7 ngày tới, cơ hội thăng chức lên vị trí lãnh đạo đến với bạn rất gần.

Con giáp tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Người kinh doanh cũng kím được nhiều hợp đồng béo bở, thu khoản lớn. Bên cạnh đó, có quý nhân hỗ trợ nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền tài, cơ đồ cũng thăng hoa.

Dự đoán tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), 3 con giáp vượng phát đủ đường, tiền tài thăng tiến, thu nhập nhân đôi - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới, cơ hội thăng chức lên vị trí lãnh đạo đến với Sửu rất gần - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. 

Dù hiện tại có gặp khó khăn nhưng trong 7 ngày tới, cục diện tuổi Mão sẽ thay đổi chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Dự đoán tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), 3 con giáp vượng phát đủ đường, tiền tài thăng tiến, thu nhập nhân đôi - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, cục diện tuổi Mão sẽ thay đổi chuyển bại thành thắng - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất sâu sắc, cứng rắn và quyết đoán. Tử vi có nói, trong 7 ngày tới, Dần sẽ gặp nhiều mối quan hệ tốt giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, cấp trên đang ưu ái và muốn trao cơ hội thăng quan tiến chức cho bạn.

Nếu bạn thực sự muốn bản thân có uy quyền hơn thì hôm bay hãy tính chuyện thử vào vị trí mới đi nhé. Tình yêu của bạn và người ấy cũng đang trong độ chín, việc xúc tiến cho tương lai chỉ còn là chuyện gần kề trong thời gian ngắn.

Dự đoán tử vi 7 ngày tới (29/3 - 4/4), 3 con giáp vượng phát đủ đường, tiền tài thăng tiến, thu nhập nhân đôi - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, Dần sẽ gặp nhiều mối quan hệ tốt giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sau 6h ngày 28/3, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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