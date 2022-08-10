Dự đoán tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), Kim Tài báo hỷ, 3 con giáp này TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, song hỷ lâm môn, giàu sang vượt trội, vận số lên hương

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 15:48

Tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8) tiết lộ, nhờ điềm lành mà Kim Tai ban cho, 3 con giáp này giàu sang lên đời, hỷ sự ngập nhà, vạn sự hòa hảo, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành và thời vận vàng son. Người tuổi Dậu vốn lạc quan, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian tới sẽ mở rộng nhanh chóng. Tuổi Dậu nên nhớ rằng sự hòa thuận với đồng nghiệp trong vòng vài tháng tới có thể sẽ giúp họ có được sự nghiệp thăng hoa.

Tử vi 12 con giáp có nói, thái độ của tuổi Dậu sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương, ngoài ra mối quan hệ trong công việc của con giáp may mắn này cũng mở rộng không ngờ, trở thành người "trên vạn người".

con giap may man 1
Theo tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành và thời vận vàng son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8) có nói, người tuổi Mão là con giáp phát tài tuần bậc nhất, đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay, đừng để bỏ lỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, do có nhiều cát tinh trợ vận, tuổi Mão sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó. Thời gian này, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp tuổi Mão sẽ được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.

con giap may man 2
Tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8) có nói, người tuổi Mão là con giáp phát tài tuần bậc nhấ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành, không chỉ có công việc suôn sẻ mà cuộc sống cũng hanh thông, sức khỏe tốt cũng giúp tuổi Hợi ngày càng vui vẻ hơn, tinh thần phấn chấn, làm được nhiều việc.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần gặp được nhiều hỷ sự, đặc biệt là những quý nhân phương xa, họ sẽ phù trợ cho sự nghiệp tuổi Hợi thăng tiến, tài lộc cũng dồi dào đến bất ngờ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đừng nói là trở thành người giàu có, có khi là đại gia, là người có của ăn của để khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Theo tử vi 6 ngày tới (11/8 - 16/8), người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành, không chỉ có công việc suôn sẻ mà cuộc sống cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp từ ngày mai, Thần Tài dẫn dắt đến vinh quang, 3 con giáp này một bước thành đại gia, tài lộc bát ngát, giàu có lên đời

Liên tiếp từ ngày mai, Thần Tài dẫn dắt đến vinh quang, 3 con giáp này một bước thành đại gia, tài lộc bát ngát, giàu có lên đời

Tử vi 12 con giáp cho hay, được Thần Tài ban cho phúc khí, 3 con giáp này có lộc lá rực rỡ, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, làm 1 hưởng 10, ăn nên làm ra liên tiếp từ ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 6 ngày tới tử vi ngày 11/8 tử vi ngày 11/8/2022 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng