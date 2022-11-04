Dự đoán khung giờ vàng 11h11 ngày (11/11) trở đi 3 con giáp "Tình tiền có đủ" tài lộc, tình yêu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 10:05

Cơn mưa yêu thương đi đôi với thần tài ghé thăm 3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay (31/10).

Tuổi Dần

Dự đoán khung giờ vàng 11h11 ngày (11/11) trở đi 3 con giáp 'Tình tiền có đủ' tài lộc, tình yêu viên mãn - Ảnh 1

Đáng chú ý, vào ngày (11/11) trở đi sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu, có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Đáng chú ý, vào ngày (11/11) trở đi sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần trở thì hãy bước chậm lại một chút để đánh giá những gì mình đã làm nhé.

Đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được quý nhân hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ đó, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Ngọ

Dự đoán khung giờ vàng 11h11 ngày (11/11) trở đi 3 con giáp 'Tình tiền có đủ' tài lộc, tình yêu viên mãn - Ảnh 2

Tử vi ngày (11/11) cho thấy công việc của tuổi Ngọ thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ gặp được đối tác có tiềm lực mạnh, mang về nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (11/11) cho thấy công việc của tuổi Ngọ thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ gặp được đối tác có tiềm lực mạnh, mang về nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thông qua đó, con giáp này khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong công ty.

Tài vận: Tài vận dồi dào nhờ cục diện Tam Hợp. Vào ngày 11/11 con giáp này có thêm cho mình cơ hội để kiếm tiền từ các công việc bên ngoài. Ngoài ra, bạn có thể nhận được phần thưởng bất ngờ từ công ty.

Tình cảm: Chuyện tình cảm thuận lợi không kém. Tuổi Ngọ nhận được sự quan tâm từ gia đình và người yêu. Hôm nay, bản mệnh có thể sẽ cùng nửa kia có buổi hẹn hò lãng mạn. Có thể nói tuổi này là một trong những con giáp may mắn nhất hôm nay khi ở cả ba khía cạnh đều rất hanh thông.

Tuổi Thân

Dự đoán khung giờ vàng 11h11 ngày (11/11) trở đi 3 con giáp 'Tình tiền có đủ' tài lộc, tình yêu viên mãn - Ảnh 3

Chẳng những tình cảm, tài lộc của Thân trong ngày 11/11 cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên cho tuổi Thân. Đào hoa khoe sắc, bản mệnh nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

 

Đối với những bạn còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

 

Chẳng những tình cảm, tài lộc của Thân trong ngày (11/11) cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Song bạn vẫn lên lưu ý tới các khoản chi tiêu, cần hạn chế mua sắm hoang phí kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu.

 

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Song bản mệnh nên xem xét tiến hành những việc quan trọng ngay từ đầu tuần để tranh thủ may mắn.

 

 Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân.

“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân.

Trong ngày mai (1/11) 3 con giáp có “Thần tài đến thăm” công việc suôn sẻ, phát triển thuận lợi.

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