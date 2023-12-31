Dự đoán 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'hứng rổ vàng', vượng tài lộc, thăng hoa về mọi mặt

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 20:05

Đây là 3 con giáp gặp đại cát đại lợi trong 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, làm việc gì cũng may mắn, gặp dữ hóa lành.

Tuổi Tỵ

Vẻ bề ngoài của người tuổi Tý trông có vẻ khó gần nhưng thực chất bên trong họ lại là người sống tình cảm, thấu tình đạt lý, hiểu chuyện và biết đối nhân xử thế. Phần lớn người tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên trong cuộc sống dù gặp khó khăn thế nào thì họ cũng vượt qua được. Vì xung quanh toàn người tốt nên Tỵ luôn được giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ có thể thở vào nhẹ nhõm bởi lúc này có cát tinh cao chiếu giúp lấy lại những gì đã mất. Bao nhiêu công sức mà Tỵ bỏ ra trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng vào lúc này. Tiền bạc ngày càng tỷ lệ thuận với công sức đã bỏ ra, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Dự đoán 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'hứng rổ vàng', vượng tài lộc, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch là giai đoạn mà tuổi Thân sẽ thay đổi được cục diện hiện tại. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong thời gian này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ sự nghiệp mà tiền bạc cũng thoải mái hơn những tháng trước. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, tuổi Thân có khả năng tăng thu nhập, có người làm giàu trong chớp mắt.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động tích cực. Con giáp này có quý nhân xuất hiện giúp đỡ nên đã vượt qua ngoạn mục. Cụ thể, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp, ngoài ra còn có thần tài phù trợ, đủ để họ tích góp và chuẩn bị một cuộc sống sung túc. Tuổi Thân cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có được thành công ngoài mong đợi.

Dự đoán 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'hứng rổ vàng', vượng tài lộc, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi sẽ là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nhất. Nếu như biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mùi sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Tuổi Mùi nếu biết tính toán kỹ lưỡng và có thể hoạch định cho tương lai thì xác định cuộc sống sẽ mỹ mãn không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi đã đến lúc khổ tận cam lai, chông gai mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt, trong thời gian này, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có sự cải thiện đáng kể. Con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng cố gắng càng tìm được cơ hội để đổi đời.

Dự đoán 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'hứng rổ vàng', vượng tài lộc, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc, đi lạc vào thần tài, thăng hoa về mọi mặt

Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp ôm trong tay cả rừng vàng biển bạc, đi lạc vào thần tài, thăng hoa về mọi mặt

3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ khi sang tháng 11, 12 âm lịch.

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