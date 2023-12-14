Liên tiếp từ ngày 15/12 đến 25/12, 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 09:08

Từ ngày 15/12 đến 25/12, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vượng phát, tài lộc đầy nhà. Bản mệnh có cơ hội khẳng định vị trí của bản thân, gây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí dồi dào từ ngày 15/12 đến 25/12. Con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu nên làm ăn phát đạt, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp vững vàng. Cuộc sống của Tý đủ đầy dư dả và sẽ ngày một lên hương trong tương lai. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều khởi sắc. Nếu còn độc thân, Tý sẽ gặp được người hợp ý. Trong trường hợp đã thành gia lập thất, con giáp gia đình viên mãn, êm ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Liên tiếp từ ngày 15/12 đến 25/12, 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 15/12 đến 25/12, người tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, khai thông vận mệnh, đạt được những thành tựu nhất định. Sau khoảng thời gian vất vả tìm chỗ đứng, con giáp này đã chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức. Tiền tài mà Thìn kiếm được trong thời gian này cũng nhiều không kể xiết, số dư tài khoản tăng lên liên hồi.

Vận trình của người tuổi Thìn cũng lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết. Con giáp may mắn gặp được hỷ sự trong công việc. Đối với những người làm kinh doanh, các hợp đồng béo bở giúp tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Mối quan hệ của Thìn với những người thân trong gia đình con giáp đã được cải thiện. Các thành viên sau bao xung đột đã có thể hiểu và thông cảm cho nhau.

Liên tiếp từ ngày 15/12 đến 25/12, 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình thuận lợi, sự nghiệp phất lên từ ngày 15/12 đến 25/12. Con giáp có duyên được quý nhân giúp sức, đưa đường chỉ lối tới thành công. Hợi hóa nguy thành an, thuận lợi chạm vào những đỉnh cao danh vọng. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đến cuối đời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đặc biệt, con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc từ ơn trên ban tặng nên hãy đón chờ món quà này nhé. Mọi chuyện có con giáp tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Hợi có thể thử ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Liên tiếp từ ngày 15/12 đến 25/12, 3 con giáp vơ trúng hủ vàng, tiền tài lai láng, hai tay ôm cả của cải và danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi bước sang nửa đầu tháng 12.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/12/2023 tử vi 11 ngày tới tử vi 12 con giáp con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 23 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 25 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng