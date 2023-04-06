Dự báo vận mệnh 12 cung hoàng đạo hôm nay (06/4): 3 cung hoàng đạo 'hạ bớt cái tôi', càng nổ lực càng thắng lớn, tài vận vượng phát

Khéo ăn nói, biết cách ứng xử nên Thiên Bình được nhiều người yêu quý. Họ cũng biết tiếp thu kiến thức một cách có chọn lọc. Những gì họ nói thường có tính thuyết phục cao. Càng đối mặt với khó khăn, họ càng trở nên mạnh mẽ.

Hôm nay, sự nghiệp của Thiên Bình được cải thiện. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ mà Thiên Bình còn gặt hái được nhiều thành quả lớn lao. Chỉ cần bạn nỗ lực thêm một chút thì kết quả sẽ hơn cả mong đợi. Sang tháng 5, Thiên Bình có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hôm nay, bạn đang bước vào giai đoạn cần sự nỗ lực thực sự, vì thế, hãy tỉnh táo. Trong thực tế, cơ hội thành công chỉ dựa vào khả năng của bạn chứ không có vận may nào cả.

Bạn phải trải qua những xung đột, thất vọng nhưng đây lại là cơ hội tốt để bạn nhìn ra điều gì bạn thực sự muốn để tập trung, chớ nên làm nhiều mà việc gì cũng hời hợt. Để đủ tinh thần tiến về phía trước, bạn phải tin tưởng vào chính mình. Về mặt tình cảm không được như ý, bạn tốn quá nhiều thời gian vào sự nghiệp nên có xu hướng bỏ quên, không chăm sóc đối phương. Nếu không sớm điều chỉnh thì đây là nguyên nhân dẫn đến những bất hòa.

Hôm nay, bạn đang bước vào giai đoạn cần sự nỗ lực thực sự. Ảnh minh họa: Internet

Để xua tan mây đen trong tình yêu này, chỉ có cách hai người gặp gỡ nhiều hơn, biết lắng nghe đối phương hơn. Nếu bạn đang độc thân, đừng vội lo lắng, ngày bạn tìm thấy một nửa của mình không còn xa nữa. Sức khỏe Song Tử tốt, bạn luôn tràn ngập năng lượng, tránh xa stress. Nếu có đi leo núi, không nên cố quá sức. Vì vậy, nếu không muốn bị mỏi chân, đau gối thì ngay từ giờ hãy có lối sống hợp lý, lành mạnh hơn.

Sư Tử

Hôm nay, cung Sư Tử nên giảm bớt cái tôi của mình và bắt đầu học hỏi đồng nghiệp hoặc cấp trên nhiều hơn để cải thiện công việc cũng như thu nhặt kinh nghiệm cho mình. Trong thời gian này có thể điều này sẽ khiến bạn khó chịu nhưng hãy bỏ qua và làm như lời khuyên, bởi vì kinh nghiệm chính là chìa khóa duy nhất cho sự thăng tiến của bạn đấy. Tuy nhiên, Sư Tử nên chi tiêu tiết kiệm kẻo rơi vào tình trạng vung tay quá trán.

Sư Tử nên giảm bớt cái tôi của mình và bắt đầu học hỏi đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!