Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau, ly dị là "điềm báo" gì?

Nằm mơ thấy vợ chồng ngồi cạnh nhau một cách thân thiết là điềm báo cho thấy gia đình sắp tới sẽ rất ổn định và gặp được nhiều điều hạnh phúc. Ngoài ra, giấc mơ này còn kéo theo sự may mắn về tiền bạc, gia đình bạn sẽ được an nhàn hơn.

Nằm mơ thấy vợ chồng cùng nhau ăn cơm là giấc mơ mang điềm báo rằng sau này khi có việc trọng đại xảy ra thì trái tim của vợ chồng vẫn sẽ thuận hòa hướng tới lẫn nhau, và việc trọng đại sẽ được tiến hành rất tốt đẹp.

Nằm mơ thấy chụp ảnh đôi chung với vợ/chồng

Ảnh minh họa: Internet

Thoạt nhìn, giấc mơ được chụp ảnh đôi chung với bạn đời của mình có vẻ là một giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, giấc mơ này lại có điềm báo về sự chia ly. Nếu bạn mơ thấy giấc mơ này, có vẻ như bạn cần phải cẩn thận với những điều nhỏ nhặt nhất giữa bạn và người bạn đời của bạn

Nằm mơ thấy rót rượu cho chồng, mời chồng uống rượu

Đối với những người đang có kế hoạch sinh đứa con thứ hai thì giấc mơ này là điềm báo rằng sớm muộn gì bạn cũng sẽ có tin vui.

Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau

Ảnh minh họa: Internet

Giấc mơ này cũng là một giấc mơ có điềm báo mang thai. Đặc biệt khi mơ thấy giấc mơ này thì khả năng mang thai con trai là rất cao.

Nằm mơ thấy vợ chồng ly dị

Giấc mơ này là điềm báo rằng trong tương lai sự tin tưởng giữa vợ chồng bạn sẽ bị rạn nứt và mối quan hệ giữa thực tế giữa hai bạn sẽ không được tốt đẹp và dễ xảy ra những việc như trong giấc mơ.

Nằm mơ thấy vợ có hành vi và cử chỉ không đúng mực

Nếu bạn mơ thấy giấc mơ này thì nó có ý nghĩa là mối quan hệ vợ chồng vốn đã không tốt trong cuộc sống thực sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Có câu nói rằng giấc mơ thường trái ngược với thực tại, nhưng hầu hết các giấc mơ về vợ chồng hầu như đều được giải thích theo hướng giống như giấc mơ.

Nằm mơ thấy vợ chồng cúi chào nhau (giao bái)

Một cặp vợ chồng cúi chào nhau trong một giấc mơ có nghĩa là sẽ có một biến cố lớn xảy đến với gia đình yên bình của bạn và bạn sẽ phải một gặp khó khăn lớn. Điều này có thể khiến các cặp vợ chồng sống xa nhau.

Nằm mơ thấy vợ chồng đánh nhau hoặc chửi nhau

Ảnh minh họa: Internet

Giấc mơ này nhắc nhở bạn nên cẩn thận vì sẽ có những rắc rối và những lo lắng sẽ ập đến. Chẳng hạn như, trong gia đình có thể sẽ có người bị mắc bệnh hiểm nghèo.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Yurei