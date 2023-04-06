Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau, ly dị là "điềm báo" gì?

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 09:50

Bạn có hiểu được hành động giữa hai vợ chồng trong giấc mơ thể hiện ý nghĩa gì không? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Nằm mơ thấy vợ chồng ngồi cạnh nhau

Nằm mơ thấy vợ chồng ngồi cạnh nhau một cách thân thiết là điềm báo cho thấy gia đình sắp tới sẽ rất ổn định và gặp được nhiều điều hạnh phúc. Ngoài ra, giấc mơ này còn kéo theo sự may mắn về tiền bạc, gia đình bạn sẽ được an nhàn hơn.

Nằm mơ thấy ăn cơm cùng vợ/chồng

Nằm mơ thấy vợ chồng cùng nhau ăn cơm là giấc mơ mang điềm báo rằng sau này khi có việc trọng đại xảy ra thì trái tim của vợ chồng vẫn sẽ thuận hòa hướng tới lẫn nhau, và việc trọng đại sẽ được tiến hành rất tốt đẹp.

Nằm mơ thấy chụp ảnh đôi chung với vợ/chồng

Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau, ly dị là 'điềm báo' gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thoạt nhìn, giấc mơ được chụp ảnh đôi chung với bạn đời của mình có vẻ là một giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, giấc mơ này lại có điềm báo về sự chia ly. Nếu bạn mơ thấy giấc mơ này, có vẻ như bạn cần phải cẩn thận với những điều nhỏ nhặt nhất giữa bạn và người bạn đời của bạn

Nằm mơ thấy rót rượu cho chồng, mời chồng uống rượu

Đối với những người đang có kế hoạch sinh đứa con thứ hai thì giấc mơ này là điềm báo rằng sớm muộn gì bạn cũng sẽ có tin vui.

Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau

Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau, ly dị là 'điềm báo' gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấc mơ này cũng là một giấc mơ có điềm báo mang thai. Đặc biệt khi mơ thấy giấc mơ này thì khả năng mang thai con trai là rất cao.

Nằm mơ thấy vợ chồng ly dị

Giấc mơ này là điềm báo rằng trong tương lai sự tin tưởng giữa vợ chồng bạn sẽ bị rạn nứt và mối quan hệ giữa thực tế giữa hai bạn sẽ không được tốt đẹp và dễ xảy ra những việc như trong giấc mơ.

Nằm mơ thấy vợ có hành vi và cử chỉ không đúng mực

Nếu bạn mơ thấy giấc mơ này thì nó có ý nghĩa là mối quan hệ vợ chồng vốn đã không tốt trong cuộc sống thực sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Có câu nói rằng giấc mơ thường trái ngược với thực tại, nhưng hầu hết các giấc mơ về vợ chồng hầu như đều được giải thích theo hướng giống như giấc mơ.

Nằm mơ thấy vợ chồng cúi chào nhau (giao bái)

Một cặp vợ chồng cúi chào nhau trong một giấc mơ có nghĩa là sẽ có một biến cố lớn xảy đến với gia đình yên bình của bạn và bạn sẽ phải một gặp khó khăn lớn. Điều này có thể khiến các cặp vợ chồng sống xa nhau.

Nằm mơ thấy vợ chồng đánh nhau hoặc chửi nhau

Nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau, ly dị là 'điềm báo' gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giấc mơ này nhắc nhở bạn nên cẩn thận vì sẽ có những rắc rối và những lo lắng sẽ ập đến. Chẳng hạn như, trong gia đình có thể sẽ có người bị mắc bệnh hiểm nghèo.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Yurei

Mơ thấy người thân trong gia đình bị thương, bị ốm thì có phải là điềm xấu hay không?

Mơ thấy người thân trong gia đình bị thương, bị ốm thì có phải là điềm xấu hay không?

Có thể bạn sẽ rất hoảng loạng và lo lắng khi mơ thấy giấc mơ này. Chúng ta hãy cùng giải mã ý nghĩa của việc mơ thấy các thành viên trong gia đình bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   giải mã giấc mơ ý nghĩa giấc mơ điềm báo giấc mơ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay