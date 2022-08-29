Dự báo tử vi hôm nay 29/8: Kiếp tài ngáng đường, 3 con giáp chú ý cẩn thận kẻo công việc gặp khó khăn, túi tiền hao hụt, tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 05:09

3 con giáp sau đây hôm nay ngày 29/8 cần chú ý trong mọi việc bởi vận trình không mấy thuận lợi cho lắm

Tuổi Tý

Tỷ Kiên chiếu vận cảnh báo công việc của tuổi Tý hôm nay khó mà yên ổn vì có điềm tranh đấu, bất công. Dạo gần đây bạn khá đau đầu nhức óc và ức chế vì công việc. Đi làm dù là ngày nghỉ hay ngày thường đều thấy khó khăn, lúc nào cũng dễ vấp phải tiểu nhân. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, bởi lời nói của bản mệnh rất có thể gây tổn thương hoặc mất lòng người khác. 

Chuyện tình cảm cũng khá gập ghềnh do Thổ Thủy tương khắc. Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia gặp nhiều căng thẳng. Sự cứng đầu của cả hai đang hủy hoại tình cảm của hai bạn. Nên nhớ chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến tình hình thêm xấu đi mà thôi.

Dự báo tử vi hôm nay 29/8: Kiếp tài ngáng đường, 3 con giáp chú ý cẩn thận kẻo công việc gặp khó khăn, túi tiền hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Tỷ Kiên chiếu vận cảnh báo công việc của tuổi Tý hôm nay khó mà yên ổn vì có điềm tranh đấu, bất công. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thứ 2 của tuổi Thìn vì Thổ khí vượng nên sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là về dạ dày. Bạn có cảm giác người khô háo, nếu không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt thì còn có thể bị đau luôn cả ngày mà không tập trung làm được việc gì.

Ngoài ra trong quá trình đi lại hay di chuyển, tuổi Thìn nên cẩn thận để tránh va chạm tai nạn. Nếu không có việc quan trọng, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc chỉ đi tới những địa điểm gần, tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm để bảo vệ thân thể. 

Dự báo tử vi hôm nay 29/8: Kiếp tài ngáng đường, 3 con giáp chú ý cẩn thận kẻo công việc gặp khó khăn, túi tiền hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Thứ 2 của tuổi Thìn vì Thổ khí vượng nên sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là về dạ dày. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 29/8/2022 của 12 con giáp nhận thấy, trong ngày có sự xuất hiện của Kiếp Tài, đường tài lộc của người tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Bản mệnh cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bạn có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc chỉ vì sự thiếu lý trí của mình.

 

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải lưu ý khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Đừng quá cả nể mà cho vay không cần giấy tờ đảm bảo gì, khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi lại.

 

Dự báo tử vi hôm nay 29/8: Kiếp tài ngáng đường, 3 con giáp chú ý cẩn thận kẻo công việc gặp khó khăn, túi tiền hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Tử vi ngày 29/8/2022 của 12 con giáp nhận thấy, trong ngày có sự xuất hiện của Kiếp Tài, đường tài lộc của người tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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