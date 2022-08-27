Dự báo tử vi 2 ngày cuối tuần (27/8-28/8): Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, đếm tiền mỏi tay, vận trình cát tường đến phát hờn

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong hay ngày thứ 7 và chủ nhật này nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng.

Nhất là trong thứ 7 ngày 27/8/2022 , vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Cuối tuần này cũng là 2 ngày đầu tháng 8 âm lịch, mở đầu tháng đã có vận may về tài lộc, dự là cả tháng của bạn sẽ khá dư dả. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong hay ngày thứ 7 và chủ nhật này nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhận được nhiều cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình. Mọi công việc đang tiến triển thuận lợi, các kế hoạch cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, Ngọ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá.

Người làm kinh doanh gặp khá nhiều thuận lợi. Ngọ sẽ không phải lo nghĩ nhiều về chuyện buôn bán bởi vận may đang tới. Con giáp này có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

Một số người tuổi Ngọ có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Thế nhưng bản mệnh không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may mà hãy làm giàu bằng sức lao động của mình.

Người tuổi Ngọ nhận được nhiều cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình. Mọi công việc đang tiến triển thuận lợi, các kế hoạch cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, Ngọ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Thân giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Thân xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Sự giỏi giang, thông minh giúp Thân được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm