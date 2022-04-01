Dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4: 3 con giáp ngồi trên đống tiền, tài lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy

Trong thời gian này, những con giáp dưới đây sẽ vượt qua khó khăn, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng lên thấy rõ.
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Tuổi Thân
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Người tuổi Thân lại rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.
Từ ngày 2/4 đến 12/4, dự đoán con giáp tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.
Tuổi Ngọ
Tử vi dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4, người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này biết nắm bắt được vận may để có thể được thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh thì buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên.
Con giáp tuổi Ngọ gặp khó khăn trước đó cũng có thể tất toán nợ nần. Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Những người còn độc thân tuổi Ngọ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.
Tuổi Thìn
Trong thời gian từ 2/4 đến 12/4, người tuổi Thìn có tài vận chuyển biến tích cực. Con giáp này có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.
Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.
(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo