Dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4: 3 con giáp ngồi trên đống tiền, tài lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 13:15

Trong thời gian này, những con giáp dưới đây sẽ vượt qua khó khăn, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng lên thấy rõ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Người tuổi Thân lại rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.

Từ ngày 2/4 đến 12/4, dự đoán con giáp tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4: 3 con giáp ngồi trên đống tiền, tài lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy - Ảnh 1
Từ ngày 2/4 đến 12/4, dự đoán con giáp tuổi Thân có tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4, người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này biết nắm bắt được vận may để có thể được thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh thì buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên.

Con giáp tuổi Ngọ gặp khó khăn trước đó cũng có thể tất toán nợ nần. Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Những người còn độc thân tuổi Ngọ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4: 3 con giáp ngồi trên đống tiền, tài lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy - Ảnh 2
Tử vi dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4, người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Trong thời gian từ 2/4 đến 12/4, người tuổi Thìn có tài vận chuyển biến tích cực. Con giáp này có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.

Dự báo từ ngày 2/4 đến 12/4: 3 con giáp ngồi trên đống tiền, tài lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy - Ảnh 3
Trong thời gian từ 2/4 đến 12/4, người tuổi Thìn có tài vận chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống

Tháng 4/2022 cận kề: 3 con giáp CHUYỂN VẬN rực rỡ, hỷ sự đầy nhà, tiền vàng chất đống

Số trời đã định, trong tháng 4 tới, top 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tài lộc viên mãn, quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 43 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn