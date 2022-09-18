Dự báo điềm xấu trong 2 ngày (19 và 20/9): 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân

Tuổi Ngọ cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong 2 ngày (19 và 20/9). Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Ngựa ở thời điểm này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh. Họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, bạn có thể phải trả giá bằng những đồng tiền mình vất vả kiếm được. Hậu quả để lại có thể ảnh hưởng lâu dài, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân.

Lúc này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

Người tuổi Thìn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài trong trong 2 ngày (19 và 20/9). Bản mệnh có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình. Con giáp này mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận. Đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Con giáp này nên xem đây là bài học đắt giá cho bản thân.



Ảnh minh họa: Internet

Với những người muốn kinh doanh khởi nghiệp thì đây không phải thời điểm thích hợp. Bản mệnh nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền rất cao. Thời gian này Thìn không nên tiêu xài hoang phí. Hãy lên kế hoạch chi tiêu kẻo tiền bạc trôi sông. Người tuổi Thìn nếu không kiềm chế được ham muốn mua sắm thì tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết.

Tuổi Tỵ

Là một trong những con giáp mất tiền cuối tuần này, tuổi Tỵ dù có đi đâu thì cũng phải nhớ cẩn thận với túi tiền của mình nhé. Bạn có điềm báo mất tiền, hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ do đầu tư thiếu hiệu quả. Tiền bạc làm ra khó khăn mà lại để trôi đi theo dòng nước như thế thì xót xa lắm nên hãy thật thận trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong 2 ngày (19 và 20/9), điềm báo có hung tinh nên con giáp này cần phải hết sức thận trọng trước các lời mời đầu tư, hợp tác. Những lời chào mời ngọt ngào nghe có vẻ bùi tai nhưng ẩn chứa nhiều cạm bẫy và rủi ro bạn không lường hết được hậu quả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.