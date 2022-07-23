Đồng hồ điểm đúng 9 giờ ngày mai (24/7/2022), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', công việc 'hái ra tiền', mỏi tay đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 16:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "rước lộc về nhà", công việc "hái ra tiền", mỏi tay đếm tiền vào đúng 9 giờ ngày 24/7/2022.

Tuổi Tý

Quý nhân nâng đỡ nên chuyện làm ăn của người tuổi Tý sẽ diễn ra rất thuận lợi vào đúng 9 giờ ngày 24/7/2022. Rất có thể con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Do đó, bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này. Bản mệnh là con giáp tốt số, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Con giáp may mắn này cũng rất trọng thể diện, thế nhưng nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, bạn không nên giấu giếm hoặc lấp liếm đi, việc này không chỉ gây hại cho chính bản thân mà có thể là cho cả công việc chung nữa. Chính vì thế bản mệnh nên chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ.

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ ngày mai (24/7/2022), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', công việc 'hái ra tiền', mỏi tay đếm tiền - Ảnh 1
Quý nhân nâng đỡ nên chuyện làm ăn của người tuổi Tý sẽ diễn ra rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ ngày mai, công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên thuận lợi nên vực dậy tinh thần cho bạn ít nhiều sau những sóng gió trong chuyện tình cảm. Các hạng mục vẫn đang tiến hành suôn sẻ, con giáp này cống hiến hết mình cho công việc, đầu tư cả thời gian và công sức để giành được những gì mình muốn.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của đối phương, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người. 

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ ngày mai (24/7/2022), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', công việc 'hái ra tiền', mỏi tay đếm tiền - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên thuận lợi nên vực dậy tinh thần cho bạn ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là trong công việc hay cuộc sống đều có nhiều bất ngờ, trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng được quý nhân phù trợ ở bên, thu lợi đặc biệt dễ dàng. Dù là của cải lớn hay của cải nhỏ, công thành đều sẽ đến, chỉ cần bạn chăm lo tốt cho chữ tín thì sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi tiến triển êm đẹp. Nếu con giáp này đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Mọi thành viên trong nhà của bạn đều biết quan tâm, chăm sóc và suy nghĩ cho nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người luôn bàn luận với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ ngày mai (24/7/2022), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', công việc 'hái ra tiền', mỏi tay đếm tiền - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ ở bên, thu lợi đặc biệt dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang tháng 8 tới, những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số, may mắn hết phần thiên hạ làm gì cũng suôn sẻ

Bước sang tháng 8 tới, những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số, may mắn hết phần thiên hạ làm gì cũng suôn sẻ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số, may mắn hết phần thiên hạ làm gì cũng suôn sẻ trong tháng 8 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ