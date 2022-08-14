Đồng hồ điểm đúng 7h giờ sáng mai (thứ Hai, 15/8), cục diện cát tường: 3 con giáp đón tuần mới bằng cơn mưa tiền tài, sự nghiệp đang về đích viên mãn

Với sự nỗ lực không ngừng thời gian qua thì chuyện tăng lương, tăng thưởng sẽ là điều dễ hiểu. Với người làm kinh tế thì chuyện buôn bán cũng vô cùng thuận lợi, doanh thu kiếm về không ít.

Tử vi báo hiệu vận trình của người tuổi Dần lên cao phơi phới kể từ ngày mai (thứ Hai, 15/8). Con giáp may mắn này được Thần Tài che chở nên đường tài lộc vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Những con giáp tuổi Thìn được dự báo là sẽ phát tài trong ngày thứ Hai đầu tuần này (15/8). Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã phải trải qua những ngày khó khăn. Tuy nhiên, bước sang tuần mới tới đây, những khó khăn ấy sẽ lùi xa, mở ra những con đường mới. Con giáp này làm 1 lời 10, tiền bạc phủ phê dư dả.

Thời gian tới, tuổi Dần cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trong tuần mới này, cuộc sống của những người này có nhiều thay đổi rõ rệt. Đây là thời điểm Thần Tài lẫn quý nhân kéo đến khiến cho sự nghiệp của họ trở nên hanh thông hơn, tiền bạc rủng rỉnh, bất kể làm gì cũng đều suôn sẻ, thuận lợi. Cơ hội vàng cũng kéo đến với họ trong thời điểm này, nếu biết nắm bắt thì từ giờ đến cuối năm Thìn sẽ xây dựng được cuộc sống như mơ.

Những ngày sắp tới, người tuổi Thìn chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Khỉ vận dụng trí não rất giỏi, có phương pháp riêng để tư duy và chăm chỉ làm việc, do đó ít khi bị tụt hậu so với người khác. Trước các vấn đề, họ luôn hành xử thấu tình đạt lý, được công nhận về năng lực giỏi giang của mình.

Hãy tạm quên đi tuần qua khá mờ nhạt, chưa có bước tiến triển mới hay sự đột phá nào. Bởi trong ngày thứ Hai tuần mới (15/8), tuổi Thân như được Thần May Mắn chiếu cố, không ngừng ban phát vận khí cát lành, làm gì cũng sớm toại nguyện.

Công việc bế tắc bỗng hanh thông, khó khăn trước mắt bị đẩy lùi, cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt. Đã đến lúc bạn khẳng định mình là ai, giữ vai trò quan trọng thế nào trong tập thể rồi. Hãy quên đi hình ảnh của sự mờ nhạt, không ai để ý tới mình. Thay vào đó là người tuổi Thân nhiệt huyết, năng nổ và bừng sáng trong mắt mọi người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!