Đồng hồ điểm đúng 23h59 hôm nay (14/8), Thái Tuế mở gọng kìm: 3 con giáp thoát khỏi tà khí, tiền bắt đầu đổ về, may mắn ngập tràn, phú quý vô biên

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 09:09

Qua hết ngày hôm nay (14/8), cuộc sống ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có người còn đổi đời trong "một nốt nhạc".

Tuổi Tý

Đồng hồ điểm đúng 23h59 hôm nay (14/8), Thái Tuế mở gọng kìm: 3 con giáp thoát khỏi tà khí, tiền bắt đầu đổ về, may mắn ngập tràn, phú quý vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, hết ngày hôm nay (14/8), con giáp tuổi Tý sẽ thoát khỏi vận đen và gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính.

Lại được Nhị Hợp che chở nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều với tuổi Tý. Mọi khó khăn đã được đẩy lùi, chỉ cần bạn luôn vững tin vào bản thân và đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển tìm đến với mình, đích đến thành công sẽ ngày càng gần bạn hơn rồi đó.

Đây là thời điểm Thần Tài lẫn quý nhân kéo đến khiến cho sự nghiệp của họ trở nên hanh thông hơn, tiền bạc rủng rỉnh, bất kể làm gì cũng đều suôn sẻ, thuận lợi. Cơ hội vàng cũng kéo đến với họ trong thời điểm này, nếu biết nắm bắt thì từ giờ đến cuối năm sẽ xây dựng được cuộc sống như mơ.

Tuổi Mão

Đồng hồ điểm đúng 23h59 hôm nay (14/8), Thái Tuế mở gọng kìm: 3 con giáp thoát khỏi tà khí, tiền bắt đầu đổ về, may mắn ngập tràn, phú quý vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Họ là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Mão là một trong những con giáp tốt số nhất.

Tử vi dự báo, qua hết ngày hôm nay (14/8), tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng lương, làm ở vị trí cao hơn với mức thu nhập tốt hơn. Người kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, thu về lợi nhuận khó có thể đo đếm.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm đúng 23h59 hôm nay (14/8), Thái Tuế mở gọng kìm: 3 con giáp thoát khỏi tà khí, tiền bắt đầu đổ về, may mắn ngập tràn, phú quý vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp mạnh mẽ, kiên cường và có chính kiến. Dù bị người khác hãm hại, ganh ghét hay đố kỵ con giáp này cũng bỏ ngoài tai. Cứ thế mà theo đuổi đam mê, nỗ lực không ngừng để chiến thắng số phận chính là những gì Mùi có thể làm được.

Tử vi nói rằng, chỉ cần bước qua ngày 14/8 này thôi, vận thế của người tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tích cực. Họ không chỉ có vô số cơ hội kiếm tiền, công danh, sự nghiệp cũng thăng tiến như diều gặp gió. Công việc của Mùi sẽ thuận lợi bất ngờ, gom về món tiền khá lớn.

Đường tài lộc của con giáp này thời gian tới vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình từ đây đến cuối năm tốt lên trông thấy. Nhờ có người chỉ dẫn mà bản mệnh đã tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi. Chỉ cần biết nắm bắt, thì con giáp này sẽ có sự nghiệp thành công rực rỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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