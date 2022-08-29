Đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (29/8), 3 con giáp hốt hết lộc Thần Tài, rũ sạch bùn đen, phất lên như gió gặp bão, sự nghiệp có bước tiến mới, tiền bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu xài

Con giáp tuổi Mùi luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Đúng 16h chiều nay, Thần Tài yêu thương, quý nhân chỉ điểm nên tài vận của con giáp tuổi Mùi ngày một hanh thông, có thể nhanh chóng có được cơ hội phát đại tài. Người tuổi Mùi chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ thì chắc chắn sẽ có khoản tiền không nhỏ trong tài khoản và không cần phải lo lắng về tài chính trong thời gian này.

Đồng hồ điểm 16h chiều nay, do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này sẽ được hưởng không ít tài lộc, tài phú. Chính vì thế, người tuổi Sửu có thể nắm trong tay những cơ hội đầu tư kiếm lời mà không phải ai cũng có được, thu về không ít tiền bạc.

Trong cuộc sống, tuổi Mùi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, trong thời gian này, Mùi chính là lúc thịnh vượng nhất của họ, dự kiến thời gian tới, tuổi Mùi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Vận tài của tuổi Sửu khá tốt. Người làm ăn kinh doanh đang thu về được lợi nhuận khả quan. Những quyết sách trước đó là chính xác và nay là lúc bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng thành quả. Bên cạnh đó, vận quý nhân hưng phát cũng sẽ khiến sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng hoa, có thể nói là cầu danh chắc chắn sẽ đắc danh, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Do có cát tinh xuất hiện trong phúc đức cung nên tuổi Dậu vào 16h chiều nay vạn sự may mắn, cộng thêm sự nỗ lực phấn đấu, người tuổi Dậu sẽ có bước tiến dài trong công việc. Con giáp này mỗi ngày đều nỗ lực, chăm chỉ, không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ để có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời gian này tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Người tuổi được Thần Tài ưu ái nên có cơ hội phát tài. Người tuổi này thường phóng khoáng, hào sảng, tiêu tiền thoải mái mà không tính toán chi li. Họ cũng là người bao dung, vui vẻ nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến.

Do có cát tinh xuất hiện trong phúc đức cung nên tuổi Dậu vào 16h chiều nay vạn sự may mắn, cộng thêm sự nỗ lực phấn đấu, người tuổi Dậu sẽ có bước tiến dài trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.