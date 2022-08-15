Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 14:27

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (16/8/2022), 3 con giáp may mắn ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc chạm đỉnh, rủng rỉnh tiền tiêu, muốn gì cũng có.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ lại có khả năng phân tích tốt, trong công việc họ luôn là người được cấp trên chọn mặt gửi vàng trong các dự án quan trọng của công ty. Vì vậy, con giáp này dễ có nhiều thành công trong sự nghiệp nếu như họ chịu nỗ lực và nắm bắt thời cơ thật tốt. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (16/8/2022) con đường hậu vận của tuổi Sửu sẽ có những cơ hội mới để tạo dựng sự bứt phá cho mình trong sự nghiệp. Sự nghiệp sắp tới có sự phát triển tốt. Những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng thật tốt khả năng thăng chức lên lương của tuổi Sửu là vô cùng lớn. 

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, tuổi Sửu còn có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đây được coi là những cơ hội làm giàu, chính vì vậy nếu làm tốt, họ không những rủng rỉnh tiền tiêu, mà còn có thể tích cóp cho tương lai.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ngoài ra trong khoảng thời gian này, tuổi Sửu còn có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp.

Trong công việc khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dần đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ. Con giáp này sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi cho biết, giai đoạn tới đây con giáp này nhờ có Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Quý nhân luôn có mặt mỗi lúc con giáp này rơi vào khó khăn, nhờ vậy họ có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Đồng thời, bản mệnh khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Trong công việc khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dần đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ. Con giáp này sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Bạn cực kỳ lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, qua đó có nhiều mối quan hệ tốt sẵn sàng giúp đỡ con giáp này mỗi khi gặp khó khăn. 

Đúng 16h ngày mai (16/8/2022), tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, bạn cần tự mình nỗ lực hơn nữa bởi chi có vậy thì việc xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Chỉ cần quyết tâm đủ nhiều, con giáp này không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình trong thời gian tới đây. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Đúng 16h ngày mai (16/8/2022), tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, bạn cần tự mình nỗ lực hơn nữa bởi chi có vậy thì việc xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 8 ngày tới (16/8-23/8), Thần Tài ban phước, quý nhân kề cạnh, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp thăng cấp, vận trình hanh thông

Tử vi dự đoán 8 ngày tới (16/8-23/8), Thần Tài ban phước, quý nhân kề cạnh, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp thăng cấp, vận trình hanh thông

Tử vi 8 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được thần tài ban phước, quý nhân kề cạnh, làm gì cũng gặp thuận lợi, may mắn đủ đường.

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