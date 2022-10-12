Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (13/10/2022), 3 con giáp trúng số tiền tỷ, tiền về ngập két sắt, cuối năm sắm nhà mua xe cho ba mẹ dễ dàng, sự nghiệp thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 13:57

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (13/10/2022) cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, sở hữu vận may hiếm có, vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc kiếm về nhét đầy két sắt.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (13/10/2022) cho biết con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ làm công việc cố định có nhiều khởi sắc. Thời gian này vận may của Ngọ đạt mức cực đỉnh chỉ cần nắm bắt thành công cơ hội cơ mình có cuộc sống của họ sẽ chạm đến đỉnh cao vinh quang. 

Việc kinh doanh vẫn có khoản thu về đều đặn. Bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Trong ngày hôm nay việc buôn bán khá thuận, con giáp này nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Chưa kể đến với việc được quý nhân giúp sức, khoản tiền sắp tới vào túi con giáp này sẽ nhiều vô cùng. 

Cát tinh cũng giúp bạn mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn. Chính vì vậy, Ngọ có thể gặp được những đối tác khá triển vọng, đôi bên cùng chung mục tiêu nên bắt tay làm việc vô cùng thuận lợi.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (13/10/2022) cho biết con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ làm công việc cố định có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (13/10/2022) cho biết người tuổi Mão trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng.

Trong khoảng thời gian tới con giáp này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, con giáp này mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu tiến gần hơn với con đường thành công mà mình luôn khao khát bấy lâu nay. 

Cụ thể, công việc trên công ty có bước đột phá khi sếp tin tưởng và giao phó nhiều dự án quan trọng cho con giáp này. Chỉ cần người tuổi này làm tốt thì việc thăng quan tiến chức là dễ như trở bàn tay. 

con giap 2
Trong khoảng thời gian tới con giáp này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, con giáp này mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu tiến gần hơn với con đường thành công mà mình luôn khao khát bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 16h chiều mai (13/10/2022) cho biết nhờ được Quý nhân soi đường dẫn lối giúp nên người tuổi Thìn có thể nhanh chóng tháo gỡ mọi rắc rối trong công việc. 

Trong khoảng thời gian này tài chính được cải thiện nên con giáp may mắn này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu. Sự nghiệp không những được đồng nghiệp công nhận thực lực mà ngay cả sếp cũng đánh giá cao năng lực của bạn và sắp tới sẽ giao phó một số dự án quan trọng cho Thìn xử lý chỉ cần làm tốt ắt có cơ hội lên chức tăng lương. 

Vận tài lộc cũng có bước đột phá, các dự án kinh doanh trước đây vốn đang rơi vào tình trạng đóng băng thì nay với sự chỉ dẫn của quý nhân, các dự án này không chỉ thu hồi lại được vốn đầu tư ban đầu mà còn giúp con giáp này kiếm về bộn tiền. Qua đó giúp cho cuộc sống của Thìn trở nên thoải mái hơn khi không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. 

con giap 3
Trong khoảng thời gian này tài chính được cải thiện nên con giáp may mắn này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu. Sự nghiệp không những được đồng nghiệp công nhận thực lực mà ngay cả sếp cũng đánh giá cao năng lực của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (13/10/2022), 3 con giáp vận thế vươn lên tầm cao mới, sự nghiệp - tài lộc vượng phát, cuộc sống hưởng đủ mọi vinh quang

Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (13/10/2022), 3 con giáp vận thế vươn lên tầm cao mới, sự nghiệp - tài lộc vượng phát, cuộc sống hưởng đủ mọi vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp đúng 12h trưa mai cho biết có đến 3 con giáp này may mắn ngập tràn, tài lộc rực rỡ khó ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 8 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 8 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 8 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà