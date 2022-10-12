Kể từ ngày (14/10/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp sở hữu vận trình vàng son, tài lộc dồi dào, tiền về ngập két, muốn mua nhà hay xe hơi cũng dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 10:35

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày (14/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn sở hữu vận trình trải đầy cơ hội thăng tiến, tài lộc nhân đôi, cuộc sống diễn ra thuận lợi đủ đường.

Tuổi Mão

Năm 2022 này là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa đối với những người tuổi Mão. Dẫu vậy giai đoạn vừa rồi Mão gặp không ít khó khăn khi bị tiểu nhân hãm hại,...Tuy nhiên tử vi dự đoán kể từ ngày 14/10/2022 Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, chỉ cần từ giờ trở đi con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công, nếu không xây dựng được cuộc sống viên mãn như mong ước thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền.

Ngoài ra, đối với những người đầu tư làm ăn, thời gian tới chỉ cần nghe theo quý nhân hoặc tiền bối đi trước, bình tĩnh phát huy ưu điểm từng chút một, nhất định sẽ thăng hoa, cuối năm 2022 này đổi nhà đổi xe trong tầm tay.

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Tuy nhiên tử vi dự đoán kể từ ngày 14/10/2022 Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, chỉ cần từ giờ trở đi con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công, nếu không xây dựng được cuộc sống viên mãn như mong ước thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 14/10/2022 cho biết thời gian tới đây chỉ cần người tuổi Mùi biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực hơn nữa, nhất định sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

Con giáp may mắn này vốn là một người kiên trì, luôn có ý chí phấn đấu, thường tự mình vượt qua mọi khó khăn trắc trở, không bao giờ muốn phiền lòng ai nên cũng được mọi người xung quanh quan tâm.

Chính vì vậy trong khoảng thời gian tới đây tuổi Mùi sẽ học được nhiều bài học quý giá, cuộc sống sắp tới có nhiều thay đổi bất ngờ, từ ngày 14/10/2022 trở đi Mùi có thể mở rộng mối quan hệ nhiều hơn, mở lòng đón nhận những thử thách và vượt qua được thì cuối năm sẽ công thành danh toại, có người còn trở thành đại gia. 

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Con giáp may mắn này vốn là một người kiên trì, luôn có ý chí phấn đấu, thường tự mình vượt qua mọi khó khăn trắc trở, không bao giờ muốn phiền lòng ai nên cũng được mọi người xung quanh quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

So với những con giáp khác, tuổi Ngọ vốn là người luôn đặt sự vui vẻ, lạc quan lên hàng đầu. Người tuổi Ngọ không ngại đối mặt với trắc trở, chỉ cần để họ biết được tương lai sắp tới họ sẽ đạt được những gì, thì họ sẽ lao mình về phía trước, sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

Kể từ ngày 14/10/2022 cho biết tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đặc biệt trong những ngày tới đây, tuổi Ngọ sẽ thấy được vận may trong tầm tay, nếu biết phát huy thì thời gian tới thăng hoa lúc nào không hay, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới.

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Kể từ ngày 14/10/2022 cho biết tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đặc biệt trong những ngày tới đây, tuổi Ngọ sẽ thấy được vận may trong tầm tay, nếu biết phát huy thì thời gian tới thăng hoa lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), Thần Tài ban phước, 3 con giáp cuộc sống nở hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc dữ dội, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), Thần Tài ban phước, 3 con giáp cuộc sống nở hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc dữ dội, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang

Tử vi 7 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn có được thành công ngoài sức tưởng tượng, vận trình trải đầy cơ hội thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

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