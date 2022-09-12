Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/8 âm lịch), tính tú chiếu mệnh: 3 con giáp đón nhận vô vàn tài lộc, ngủ dậy tiền vàng đầy tay, cuộc đời khởi sắc lên hương, gia môn hạnh phúc viên mãn

Những người tuổi Thân có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Thân luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Những người tuổi Tỵ vốn tốt bụng, hòa đồng nên các mối quan hệ xã hội phát triển rất tốt, luôn được quý nhân trợ giúp. Cuộc sống hay công việc của con giáp này thường gặp nhiều may mắn, không cần phải lo lắng nhiều, tài lộc và tiền của tương đối dồi dào.

Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Khỉ. Từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Thân bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên, biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đồng hồ điểm đúng 0h ngày 18/8 âm lịch, vận trình quý nhân của tuổi Tỵ thịnh phát công với cát tinh soi chiếu nên bản mệnh có cơ hội kiếm bộn tiền. Kể từ đây, Tỵ cũng có thể dễ dàng tích lũy tiến của cho cuộc sống tương lai. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đặc biết, kể từ thời điểm này đến cuối năm, vận may sẽ càng “nồng hậu” hơn đối với những người tuổi Tỵ làm kinh doanh. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở. Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Tỵ cũng không nhiều không kể hết.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người mạnh mẽ, có ý chí kiên định và sẵn sàng đối mặt với những thử thách, khó khăn để xây dựng được một cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Con giáp này khá tham vọng và họ không bao giờ từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Bất kể trong thời gian qua, tuổi Dậu đã cực khổ và biến cố thế nào nhưng khi bước sang ngày 18/8 âm lịch trở đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Khoảng thời gian này đến cuối năm, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp những chú Gà phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Rất có thể trong những tháng cuối năm nay, tuổi Dậu có thể công thành danh loại, hoàn thành được nhiều mục tiêu được đặt ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!